11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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Türkiye'nin "mesaisi" bitmiyor

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Türkiye'nin "mesaisi" bitmiyor
OECD verilerine göre Türkiye, en uzun mesai saatlerine sahip ülke oldu.
Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye'nin

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerine göre Türkiye, mesainin en uzun olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranı yüzde 43'ün üzerinde. Türkiye'den sonra "İş-yaşam" dengesinde Türkiye'den sonra en kötü performans gösteren ülkeler ise yüzde 28,8 ile Meksika, yüzde 27,1 ile Güney Kore.

Yıllık olarak bakıldığında OECD, ortalama çalışma süresinin bin 765 saat olarak belirlenmesine rağmen Türkiye’de toplam çalışma süresi bin 855 saat.

Türkiye'de haftalık yasal çalışma süresi 45 saat ancak her çalışan ortalama 4 saat fazla çalışıyor.

İşveren, çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde bölebiliyor. Sürelerin eşit olması gerekmiyor. Yani işveren, işçiden onay aldıysa pazartesi günü dokuz saat, salı günü yedi saat, çarşamba günü 10 saat işçiyi çalıştırabilir. Buradaki tek sınır, günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi.

Yemek ve çay molaları ise çalışma süresinden sayılmıyor.

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