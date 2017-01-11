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İsrail'den yeni bir skandal!

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İsrail'den yeni bir skandal!
İsrail, Beytullahim kenti yakınlarındaki tarihi "Hinniye Pınarı" ve çevresini Filistinlilerin girişine kapattı.
İsrail'den yeni bir skandal! İsrail'den yeni bir skandal! İsrail'den yeni bir skandal!

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği "Yeşil Hat" olarak adlandırılan bölgede yer alan El-Velce köyündeki tarihi Hinniye Pınarı'nın bulunduğu alana Filistinlilerin giriş çıkışına izin vermemesi, bölge halkının tepkisine neden oluyor.

Bölgenin en eski ve en güzel su kaynaklarından birinin kendilerinden alınmasından endişe eden Filistinliler, Kudüs güzergahı üzerinde bulunması sebebiyle stratejik bir konuma da sahip olan Hinniye'de yaşanan bu durumun, İsrail'in Yahudileştirme çabasının bir parçası olduğunu söylüyor.

"İsrail Araplara ait eserleri Yahudileştirerek ele geçirmeye çalışıyor"

Velce köyü muhtarı Hıdır el-Arec, Hinniye'nin, İsrail işgali öncesinden bu yana tarım ve hayvan sulanma alanı olarak kullanıldığını belirtti. Ziyaretçilerinin "yeryüzündeki cennet" demekten kendini alamadığını söyleyen Arec, "İsrail, burayı milli park yapıp Araplara ait eserleri Yahudileştirerek Hinniye'yi ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

Hinniye Pınarı'nı Kudüs'ten ayırmak isteyen İsrail'in, güvenlik gerekçelerini öne sürerek askeri kontrol noktasını ileri taşıdığını söyleyen Arec, 1948'de Siyonist çetelerin bölgeye düzenlediği saldırılar sonrasında işgal edilen ve ardından oluşturulan Yeşil Hat'la Velce köyünün yarısının ellerinden alındığını, geçmişte 17 bin dönüm alana sahip köyün şu an sadece 2 bin dönümden ibaret olduğunu ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığını anlattı.

"Filistin'in en güzel bölgelerinden biriydi"

"Köyümüz, işgalden önce Filistin'in en güzel bölgelerinden biriydi." diyen Arec, İsrail'in Hinniye Pınarı'nı ele geçirme çabalarının sonuçsuz kalması için yasal yollardan haklarını arayacaklarını ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana, Kudüs güzergahı üzerinde son derece stratejik konuma sahip Velce köyündeki 25 pınardan 22'sine el koyduğu ifade ediliyor.

"Bizleri yeniden sığınmacı durumuna düşüremeyecekler"

Velce köyündeki Filistinli çiftçilerden Ahmed Bergus, İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme planına karşı mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Velce köyü, lezzetli ve kaliteli sebzeleriyle bilinir. Eskiden Kudüs halkı, günlük ihtiyaçlarını tümüyle buradan karşılardı. İsrail, burayı Yahudi yerleşimcilerin piknik yeri yapmak istiyor. Aslında birkaç yıldan beri onların kontrolünde. Ancak şu anda bizim için de yasak getirmek istiyorlar. İsrail askerlerinin koruması altında günübirlik olarak buraya piknik yapmaya gelen Yahudi yerleşimciler, daha çok Filistin toprağına sahip olmak istiyor."

Ailesinin 1948'de Velce'den kovulduğunu ancak daha sonra tekrar döndüklerini söyleyen Bergus, "Bizleri yeniden sığınmacı durumuna düşüremeyecekler. Yahudi yerleşimci birimleri ve daha tamamlanmayan ayırım duvarına rağmen bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

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