Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, "Suriye meselesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.
11 Ocak 2017 Çarşamba13 R.Ahir 1438
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Trump yönetiminden flaş Erdoğan çıkışı!
Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden çalışılması gerektiğini söyledi.
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