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ABD'den kritik Başika açıklaması

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ABD'nin Irak'taki komutanı Bret Sylvia, Türkiye’nin eğittiği Sünni güçlerin Irak ordusu ayrıldıktan sonra Musul kentini koruyabileceklerini ispat ettiklerini söyledi.
ABD'den kritik Başika açıklaması
ABD'den kritik Başika açıklaması ABD'den kritik Başika açıklaması ABD'den kritik Başika açıklaması

DEAŞ ile mücadelede karadan Irak ordusuna özellikle topçu desteği veren Saldırı Görev Gücü’nün Komutanı Albay Sylvia, Skype üzerinden Irak’taki operasyonlar hakkında soruları yanıtladı.

Yaklaşık üç bin kişiden oluşan birliğinin; Felluce, Ramadi, Şarkat, Kiyara ve hâlihazırda Musul’da Irak ordusuna destek verdiğini kaydeden Sylvia, Musul’un kuzeydoğusunda yer alan Başika kampında Türkiye tarafından DEAŞ ile mücadele etmek üzere eğitilen Sünni güçlerle Irak ordusu üzerinden irtibatı olduğunu söyledi.

'MUSUL'A GİRECEKLER...'

Musul’u kuzeyden kuşatan Irak’ın 16. tümeni üzerinden Sünni güçlerle irtibat kurduğunu ifade eden Amerikalı komutan, Başika kampında eğitilen kuvvetlerin 16. tümene entegre olarak Musul’a gireceğini ve tümen ayrıldıktan sonra da Musul’u koruyacak olan gücün bir parçası olarak kentte kalacağını belirtti.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTTİĞİ SUNNİ GÜÇLER...'

AA muhabirinin, Türkiye’nin eğittiği Sünni güçlerin kabiliyetleriyle ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Albay Sylvia, şunları söyledi:

“Onlar, Irak ordusu çekildikten sonra o bölgeyi ellerinde tutabileceklerini ispat ettiler. Tabii ben bu bilgileri ikinci elden Irak’ın 16. tümen komutanından alıyorum. Biliyorsunuz tamamen onlarla entegreler.”

Albay Sylva ayrıca 16. tümenin, bu güçlerden bir kısmını terör örgütünün sızma tehlikesine karşı DEAŞ’tan temizlediği bölgelere yerleştirdiğini aktardı.

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