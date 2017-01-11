Trump Amerikan medyasını yerin dibine soktu

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, düzenlediği ilk basın toplantısında Amerikan medyasından bazı yayın organlarını adeta yerin dibine soktu.

Seçim döneminde Hillary Clinton'a açık destek veren Amerikan medyasına karşı Trump'ın intikamı ağır oldu.

"ELİNDE MİKROFON OLMAYANLAR DERDİNİ ANLATAMIYOR, MEDYA GERÇEĞİ GİZLİYOR"

Bazı yayın organlarının gerçekleri olduğu gibi yansıtmamaya gayret ettiğini vurgulayan Trump, "bu yayın organlarından bazıları şu anda burada, bu basın toplantısında karşımda hazır bulunuyor. Gerçeği söylemiyorlar. Elinde mikrofon olmayan insanların sesini duyurması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

BBC'YE İZİN VERMEDİ

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi.

CNN'E AĞIR TEPKİ: SİZ YALAN HABER YAPIYORSUNUZ

Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

CNN muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.

SEÇİMLERDE CLINTON'I DESTEKLEMİŞLERDİ

Amerikan Başkanlığı seçimleri sırasında Trump'a karşı tavır alıp, Hillary Clinton'ın destekleyen medya kuruluşları arasında Washington Post, USA Today, New York Times, The Atlantic (dergi), Foreign Policy (dergi), CNN bulunuyordu.