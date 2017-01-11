İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.
Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
12 Ocak 2017 Perşembe13 R.Ahir 1438
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Haritalar BM'nin çelik kasasına kilitlendi
İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.
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