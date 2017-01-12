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Chedjou takımda kalıyor!

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Chedjou takımda kalıyor!
Galatasaray'ın ara transferde elden çıkarmak istediği Aurelien Chedjou, şahsi twitter hesabından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
Chedjou takımda kalıyor! Chedjou takımda kalıyor! Chedjou takımda kalıyor!


Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözden çıkardığı, yönetim kurulunun da satışına onay verdiği Aurelien Chedjou geleceği ile ilgili açıklama yaptı. Senegalli savunma oyuncusu bir Galatasaray taraftarının, "Bizimle misiniz?" sorusunu yanıt verdi.
 
Chedjou, "Hala haziran ayına kadar kontratım var" diyerek, İstanbul'da kalacağının sinyalini verdi.
 
Galatasaray'ın, Fransız ekibi Lille'den 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Chedjou son iki sezonda ciddi bir düşüş yaşamış ve gözden düşmüştü.
 
Siyahi savunma oyuncusu son olarak Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle de defterden silinmişti. Chedjou ile bazı Arap kulüplerinin ilgilendiği ileri sürülmüş ancak Cim Bom'a resmi bir teklif gelmemişti.
 

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