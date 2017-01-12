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Emre Çolak, Deportivo'yu kurtaramadı

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Emre Çolak, Deportivo'yu kurtaramadı
Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, Kral Kupası'nda Alaves'e elendi. 2. lig takımı Alcorcon, tarihinde ilk kez Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Emre Çolak, Deportivo'yu kurtaramadı Emre Çolak, Deportivo'yu kurtaramadı Emre Çolak, Deportivo'yu kurtaramadı


İspanya Kral Kupası son 16 turu maçlarında Deportivo La  Coruna, Alaves'e elendi.
 
Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, sahasında 2-2 biten ilk  maçın rövanşında Alaves'e konuk oldu.
 
Maçın 45. dakikasında Edgar'ın golüyle 1-0 öne geçen Alaves, ilk  yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada, ikinci  sarı karttan kırmızı kart gören Theo, Alaves'i 10 kişi bıraktı. Deportivo 62.  dakikada Emre Çolak'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Arribas'ın attığı kafa  gölüyle skoru 1-1'e getirdi. Rakibi 10 kişi olmasına rağmen yakaladığı fırsatları  değerlendiremeyen Deportivo, Alaves'in deplasmanda attığı gol avantajından dolayı  Kral Kupası'na veda etti. Deportivo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Çolak,  karşılaşma sonuna kadar oynadı.
 
La Liga'da mücadele eden Alaves ise yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk  kez bu kupada çeyrek finale yükseldi.
 
Öte yandan Kral Kupası'nın son 16 turunda, 2. ligde mücadele eden iki  takımı karşı karşıya getiren Cordoba-Alcorcon eşleşmesinde gülen taraf Alcorcon  oldu. Sahasında oynadığı ve 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Cordoba'yı 2-1 yenen Alcorcon, tarihinde ilk defa Kral Kupası'nda çeyrek finale  çıktı. Alcorcon, çeyrek finale kalabilen tek 2. lig takımı olarak dikkati çekti.  Kral Kupası'nda çeyrek finale adını yazdıran diğer takımlar, Villarreal'i eleyen  Real Sociedad ve Las Palmas'ı eleyen Atletico Madrid oldu.
 
Kral Kupası'nda diğer çeyrek finalistler bu akşamki Barcelona-Athletic  Bilbao ve yarın oynanacak Sevilla-Real Madrid, Celta-Valencia ve Eibar-Osasuna  maçlarından sonra belli olacak.
 
 

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