12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 3°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 77.667 0.35
  • Altın: 148,181 2.21
  • Dolar: 3,8995 3.28
  • Euro: 4,0949 2.59

ABD'den Rusya açıklaması!

»
ABD'den Rusya açıklaması!
ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, "Bugün maalesef Rusya'nın saldırganlığı ve provokasyonu yanlış tutkulardan ve hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor" dedi.
ABD'den Rusya açıklaması! ABD'den Rusya açıklaması! ABD'den Rusya açıklaması!

Carter, Washington merkezli Uluslararası Stratejik Etütler Merkezinin bu yıl ilkini verdiği Sam Nunn Ulusal Güvenlik Liderliği Ödülü'nü aldığı törende katılımcılara hitap etti.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde Çin'e karşı denge politikası ve Amerikan savunma sanayisinin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gibi konulara değinen Carter, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerde ve siber alanda saldırgan bir tavır almasını kendisi gibi soğuk savaşı görmüş ve o dönemde Sovyetler Birliği ile çalışmış siyasetçi ve bürokratlar için "büyük bir değişim" olarak niteledi.

Carter, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef Rusya'nın saldırganlığı ve provokasyonu yanlış tutkulardan ve hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor. Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'da saldırganlığını, devam eden Suriye trajedisinde faydasız rolünü, siber alandaki saldırılarını, silahlanmayı denetleme anlaşmaları ve diğer anlaşmaları ihlal ettiğini ve nükleer savaş tehditlerini görüyoruz. Bunlar, dünyanın 21'inci yüzyılda sorumlu bir devletten beklediği davranışlar değil.

RUSYA'YI DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUZ AMA...

Bırakın Rusya ile sıcak bir savaşı, ABD soğuk bir savaşın bile peşinde değil. Rusya'yı düşman olarak görmüyoruz ancak müttefiklerimizi ve uluslararası düzeni ve hepimize bırakacağı pozitif bir geleceği koruyoruz. Bu kolektif güvenliğin altını oyma girişimlerine karşı duracağız."

ABD'nin yarım asırdan fazla bir süredir Rusya'ya karşı güçlü ve dengeli bir strateji takip ettiğini kaydeden Carter, ülkesinin Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana Avrupa'da caydırıcılığı stratejik öncelik yapmadığını ancak son zamanlarda caydırıcılığı stratejik öncelik olarak gördüklerini dile getirdi.

Bakan Carter, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını artırdığını ve bölgedeki müttefikleri Rus tehdidine karşı temin etmek için ayırdığı bütçeyi geçen yıl itibarıyla dört katına çıkardığını hatırlatarak, ülkesinin Avrupa'da çıkabilecek bir krize karşı daha hızlı yanıt verebilmek için bu adımları attığını sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu''Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu'Rus Kommersant gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın ilk kez müttefik olarak ortak bir operasyon düzenlediğini yazdı. İşte o analizden önemli başlıklar...
Bağdat’tan çok tehlikeli adım!Bağdat’tan çok tehlikeli adım!Milis ve çeteci grupların hüküm sürdüğü Irak, nükleer programa geçiyor.
Obama için bomba sözler: Dünyayı yok etmek için...Obama için bomba sözler: Dünyayı yok etmek için...Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresinin bitmesine 9 gün kala açıklamalarda bulundu.
ABD'den PYD'ye sosyal medya desteğiABD'den PYD'ye sosyal medya desteğiABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, büyük bölümü PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçlerinin PKK karşıtı tweet'ini paylaştı.
ABD'den Rusya açıklaması!ABD'den Rusya açıklaması!ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, "Bugün maalesef Rusya'nın saldırganlığı ve provokasyonu yanlış tutkulardan ve hatalı bir hınçtan kaynaklanıyor" dedi.
İsrail'den yeni bir skandal!İsrail'den yeni bir skandal!İsrail, Beytullahim kenti yakınlarındaki tarihi "Hinniye Pınarı" ve çevresini Filistinlilerin girişine kapattı.
  • Müslüman ülkede burka yasağı!11 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
  • Rusya'dan flaş vize açıklaması11 Ocak 2017 Çarşamba 14:22
  • Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?11 Ocak 2017 Çarşamba 13:40
  • Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış11 Ocak 2017 Çarşamba 13:13
  • İngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisi11 Ocak 2017 Çarşamba 12:50
  • ABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılar11 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
  • Yeşiller'den skandal teklif!11 Ocak 2017 Çarşamba 10:46
  • ABD Başkanı Obama'nın veda konuşması!11 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
  • Göktaşı Dünya'yı teğet geçti11 Ocak 2017 Çarşamba 08:53
  • Kilise saldırganı öldürülecek11 Ocak 2017 Çarşamba 08:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri