2026 Dünya Kupası’nın formatında yapılan değişiklik, özellikle Afrika ve Asya gibi kıtaların turnuvada daha fazla ülkeyle temsil edilmesine ön ayak olacak.
FIFA Konseyi tarafından alınan kararla Dünya Kupası’na katılacak takım sayısının 2026’dan itibaren 32’den 48’e yükseltilmesi, futbolda gelişmekte olan bir çok ülkenin turnuvada daha fazla yer almasını sağlayacak.
Organizasyonun devam eden statüsünde görece az kontenjana sahip Afrika ve Asya kıtalarında yer alan takım sayısında, 2026 Dünya Kupası’ndan itibaren ciddi bir artış yaşanması bekleniyor.
KONTENJAN SAYISI ARTACAK
Kıtalar kontenjanı bazında şimdiki sistemde, Avrupa’dan 13, Afrika’dan 5, Asya’dan 4 veya 5, Güney Amerika’dan 4 veya 5, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler’den 3 veya 4, Okyanusya’dan ise en fazla 1 takım turnuvaya katılabiliyordu. Eklenen yeni 16 kontenjan, 6 kıta arasında bölüştürülecek.
2026 Dünya Kupası’ndan itibaren ev sahibi kontenjanının yanı sıra Avrupa’dan 16, Afrika’dan 9, Asya’dan 8 veya 9, Güney Amerika’dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler’den 6 veya 7, Okyanusya’dan ise 1 takımın organizasyonda yer alması öngörülüyor.
Avrupa’dan 16 takımın kupaya katılması halinde, her grupta bu kıtadan bir takım bulunacak.
Kontenjan sayısındaki nihai kararın, 9 Mayıs’ta düzenlenecek 67. FIFA Kongresi’nde verilmesi bekleniyor.
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İşte Dünya Kupası'nın yeni statüsü
2026 Dünya Kupası’nın formatında yapılan değişiklik, özellikle Afrika ve Asya gibi kıtaların turnuvada daha fazla ülkeyle temsil edilmesine ön ayak olacak.
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