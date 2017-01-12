12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 3°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 4°C Antalya
    • -5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 77.667 0.35
  • Altın: 148,181 2.21
  • Dolar: 3,8995 3.28
  • Euro: 4,0949 2.59

Teklifin 4. maddesi de kabul edildi

»
Teklifin 4. maddesi de kabul edildi
Teklifin dördüncü maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde 343 'Evet' oyu ile TBMM'de kabul edildi
Teklifin 4. maddesi de kabul edildi Teklifin 4. maddesi de kabul edildi Teklifin 4. maddesi de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda dördüncü maddesinin 343 'Evet' oyu ile kabul edildi

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kar tatili yapan öğrencilere sömestr'da ders varKar tatili yapan öğrencilere sömestr'da ders varKar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen okullarda telafi dersleri yapılacak.
El Bab'da en acı nöbet!El Bab'da en acı nöbet!El-Bab operasyonunda şehit düşen Astsubay Osman Açıkgöz'ün başında şehit nöbeti tutan asker arkadaşı, ona son görevini böyle yaptı. Askerler arasında şehit nöbeti 'En acı onur' olarak ifade ediliyor.
Kamuda çalışan129 bin FETÖ'cü daha tespit edildiKamuda çalışan129 bin FETÖ'cü daha tespit edildiFETÖ’nün iletişim sistemi ByLock’u kullandığı belirlenen129 bin kamu personelinin yer aldığı yeni listeyle ilgili çalışma başlatıldı.
Valilik açıkladı: Dev operasyon başlıyor!Valilik açıkladı: Dev operasyon başlıyor!Diyarbakır'ın Lice ile Hani İlçesi'ne bağlı 13 köyde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
PKK'dan Münbiç taktiğiPKK'dan Münbiç taktiğiABD’nin “PKK Münbiç’ten çekiliyor” yalanı bu kez Sincar’da dillendirilmeye başlandı. PKK, Münbiç’te olduğu gibi Sincar’dan da çekilmeyerek militan takviyesi yapıyor.
'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan yeni görüntüler'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan yeni görüntülerTSK tarafından başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
  • Teklifin 4. maddesi de kabul edildi12 Ocak 2017 Perşembe 08:10
  • FETÖ'nün Elazığ ‘imamı’ tutuklandı11 Ocak 2017 Çarşamba 23:32
  • Askeri lise sınav soruları nasıl sızdırıldı?11 Ocak 2017 Çarşamba 23:31
  • Gaziantep saldırısıyla ilgili flaş gelişme!11 Ocak 2017 Çarşamba 23:30
  • 3. madde de kabul edildi11 Ocak 2017 Çarşamba 23:27
  • Eide: 'Yarın Kıbrıs için tarihi bir gün olacak'11 Ocak 2017 Çarşamba 23:26
  • Numan Kurtulmuş ile Kılıçdaroğlu görüştü11 Ocak 2017 Çarşamba 23:21
  • O alçak gözaltına alındı11 Ocak 2017 Çarşamba 23:20
  • Haritalar BM'nin çelik kasasına kilitlendi11 Ocak 2017 Çarşamba 23:19
  • Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu11 Ocak 2017 Çarşamba 23:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri