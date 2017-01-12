Başkan Ali Ay transferleri açıkladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlı taraftarların transfer konusundaki eleştirileriyle ilgili, “Ben de cebimden 1-2 milyon avroları çıkarıp anında transferi bitirebilirim ama biz yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız.” dedi.
Başkan Ay, yaptığı açıklamada, transferde hızlı hareket etmedikleri gerekçesiyle yeşil-beyazlı taraftarlarca eleştirildiklerini bildirdi.
Kasım maaşları da dahil tüm futbolcuların alacaklarını ödediklerini sadece aralık ayını ödemediklerini vurgulayan Ay, “Onu da istesek şu an ödeyebilme durumundayız ama yapılacak transferlerle ilgili içeride biraz para kalsın istiyorum. 20 milyon kredi aldık. Borçlarımızı ödemek için faydalı oldu. Ben de cebimden 1-2 milyon avroları çıkarıp anında transferi bitirebilirim ama biz yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız. Ben her zaman şunu söyledim; benim için Bursaspor’un mali tablosu çok önemli. Aksi takdirde Bursaspor çok daha kötü durumlara düşebilir. Hiç hesabımızda olmayan kur artışı, yüzde 20’ye yakın borçlarımızda artışa neden oldu. Bunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Çok dikkatli olma durumundayız. Kurdaki hareketlilikten dolayı sezon başında transfer ettiğimiz 8 oyuncunun ücretinde 3,2 milyon lira ek artış oldu” diye konuştu.
Yeşil-beyazlı takımın geçen hafta başlayan Antalya kampını tamamladığını ve Bursa’ya döndüğünü belirten Ali Ay, “Antalya’da çok verimli bir çalışma dönemi geçirdik. İklim şartları çok uygun değildi. Çok fazla fırtına ve yağmur vardı ama buna rağmen iyi bir çalışma oldu. Teknik heyetimiz, oyuncularımız yine birlik ve beraberlik içindeydi. Orada tam bir takımdaşlık ruhunu gördüm” ifadelerini kullandı.
“İnşallah ikinci yarıya galibiyetle başlarız”
Bursaspor’un başkanı, Spor Toto Süper Lig’de 13 Ocak Cuma akşamı sahalarında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.
Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istediklerini dile getiren Ay, “İnşallah iyi oynayıp kazanırız ve ikinci yarıya galibiyetle başlarız. Kazanmak için her türlü imkanımız var. Taraftarımızı tribüne bekliyorum. Gelsinler takımlarını desteklesinler. İnşallah gülen taraf biz oluruz” yorumunu yaptı.
Transfer çalışmaları
Başkan Ay, transfer çalışmaları çerçevesinde Ankaragücü’nden sol bek Onur Atasayar’ı transfer ettiklerini, bu oyuncuyla yarın resmi sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
Sağ bek mevkisi için de Polonya’nın Wisla Krakow takımından 25 yaşındaki Sloven oyuncu Boban Jovic ile prensipte anlaştıklarını anlatan Ay, şöyle konuştu:
“Bu oyuncu da cuma veya cumartesi günü gelecek, imza töreni yapacağız. İmza atmadan hiçbir futbolcu ismi söylemek istemiyorum ama basında çıkıyor. İmza atalım sonra basın açıklamasını yaparız. Sağ bek ve sol bekten sonra bir kanat oyuncusu düşünüyoruz. Gençlerbirliği’nden Stancu ile Çin’de forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi ile ilgili çalışmalarımız oldu. Başka alternatiflerimiz de var. Hem santrfor hem de açıkta oynayan, belki bir tane de stoperle ilgili çalışmalarımız var. Onları da Adanaspor maçına kadar yetiştirmek istiyoruz. Kouassi’nin transferiyle ilgili değişik şeyler söylendi. Bizim için en büyük handikap Çin 2. Ligi’nden bir takımın bu oyuncu için kulübüne 3 milyon avroya yakın bir teklifte bulunması oldu. Biz 2,5 yıllık anlaşma için kulübüne 900 bin avro teklif ettik. Çocuklar çalışıyorlar. Olur veya olmaz. Önemli olan alternatifimizin hazır olması.”
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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Başkan Ali Ay transferleri açıkladı
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