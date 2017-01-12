Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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Trabzonspor Medjani transferini açıkladı
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