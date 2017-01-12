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ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, büyük bölümü PYD'den oluşan Suriye Demokratik Güçlerinin PKK karşıtı tweet'ini paylaştı.
ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği
ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği

CENTCOM'un sosyal medya hesabı Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamayı paylaşılması tepki çekti.

Söz konusu paylaşımında SDG'nin açıklamasının ekran görüntüsünü kullanan CENTCOM, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor" ifadelerine yer vererek PYD'nin "sözcülüğünü" yaptı.

 

ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği

Dünkü günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner de terör örgütü PYD'nin, "uzun vadede Suriye'deki politik çözüm arayışlarının bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.

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