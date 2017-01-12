Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akçakoca İlçe teşkilatı binasında basın toplantısı düzenleyen Akman, 15 kişilik yönetim kurulunun ortak kararı doğrultusunda istifa kararı aldıklarını söyledi.
Akman, istifa nedeninin TBMM'de görüşülen "Anayasa Değişiklik Taslağı" ve MHP'li milletvekillerin tavrı olduğunu belirterek "Teşkilat olarak, Mecliste görüşülmekte olan Anayasa değişikliği taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki hem de teşkilat yöneticilerimizin tamamının, bu davranışı içine sindiremediği için oy birliğiyle mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticiliğinden istifa etmiş bulunmaktayız." diye konuştu.
Teşkilat üyelerinin tamamının istifa ettiğini vurgulayan Akman, "İnşallah çok fazla zaman geçmeden tabanın düşüncelerini ve beklentilerini yerine getirecek olan vekillerin doğru karar vereceğini umuyoruz." dedi.
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MHP'de istifa şoku: Hepsi gitti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akçakoca İlçe teşkilatı binasında basın toplantısı düzenleyen Akman, 15 kişilik yönetim kurulunun ortak kararı doğrultusunda istifa kararı aldıklarını söyledi.
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