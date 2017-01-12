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CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü

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Anayasa değişikliği teklifinin ilk gün oylamasında 15 olan fire sayısı, ikinci gün yapılan oylamalarda “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” maddesinde 6’ya düştü.
CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü
CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü CHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştü

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin ikinci gün görüşmeleri yine kavgalı geçti. Teklifin ilk gün oylamasında MHP’den geldiği tahmin edilen firelerin sayısı, ikinci gün düştü.

Meclis’teki görüşmelerde ‘evet’ cephesinden yargının “tarafsız ve bağımsız” olmasına 347, milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını içeren maddeye 343, milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi maddesine ise 341 kabul oyu geldi.

AK Parti ve MHP’nin desteğini alan teklifte fire sayısı ilk gün 15 olmuştu. İkinci gün oylamalarda ise “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” maddesinde 6, milletvekili sayısının artırılması maddesinde 10, vekil seçilme yaşının indirilmesi maddesinde ise  12 fire çıktı.

MADDEYE GÖRE DEĞİŞİM

Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda “yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı”nı içeren birinci madde için yapılan gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. Teklifin, milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkaran 2. Maddesinin gizli oylamasına ise 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. Milletvekili seçilebilme yaşını 25’ten 18’e indiren 3. Maddenin oylamasına da 485 milletvekili katıldı. 341 vekil “evet” oyu verirken, 139 vekil “hayır” oyu kullandı. 2 oyun geçersiz sayıldığı oylamada 3 oy da boş çıktı.  

YUMRUKLU TEKMELİ KAVGA   

Oylamalar sırasında bazı CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarına uyulmadığı, oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Gün boyu süren gerginlik 3. maddenin oylaması sırasında kavgaya dönüştü. Oy kullanımı sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kablan açık oy kullanan vekilleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kablan’ı engellemeye çalışınca iki partiye mensup vekiller kavga etti. Oylamaya ara verildi. Kablan, “Boğazım kıpkırmızı, fiziki şiddete maruz kaldım, telefonum bile gasp edildi” iddiasında bulundu.  Elitaş da, “Hanımefendi benim resmimi çekmeye çalıştı, ben de karşı çıktım.  Hanımefendi ‘ben çekerim’ dedi. Bakın jandarmaya ihtiyacımız yok” diye konuştu. 

İLK ÜÇ MADDE NELERİ İÇERİYOR

Teklifin birinci maddesi, anayasanın “Yargı yetkisi” başlığında değişiklik getiriyor. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değiştiriliyor. Teklifin ikinci maddesi ise milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.  Üçüncü maddeyle de milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e iniyor.

AK PARTİLİ VEKİLİN BURNU KIRILDI

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi" dedi.

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