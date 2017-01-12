Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;
- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,
- En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan
- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı.
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
- 2017 için 8 büyük siber risk!'Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu'Dolar ve Euro güne rekor ile başladı!Kar tatili yapan öğrencilere sömestr'da ders varEv alan yabancıya vatandaşlık verilecek!MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalıCHP'nin saldırısına rağmen fire sayısı düştüMHP'de istifa şoku: Hepsi gittiEl Bab'da en acı nöbet!Bağdat’tan çok tehlikeli adım!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:21 Öğle 13:19 İkindi 15:42 Akşam 18:05 Yatsı 19:30
- 3°C Adana
- 3°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- 4°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -11°C Ankara
- 4°C Antalya
- -5°C Artvin
- 8°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 77.667 0.35
- Altın: 148,181 2.21
- Dolar: 3,8995 3.28
- Euro: 4,0949 2.59
Ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek!
Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar ve Euro güne rekor ile başladı!Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro yeni güne bu düzeylere yakın başladı.
Ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek!Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Dolardaki yükselişin sebebi Deutsche Bank terörü!Döviz kurlarındaki artış ile Türk lirasına operasyon çekilmesinin altından başını Deutchebank'ın çektiği bir kısım Alman bankaları ve Alman istihbaratı çıktı.
Doların freni patladı!Dolar/TL kuru, 18:10 sıralarında 3,9400 lirayı görerek, yeni bir rekor daha kırdı.
Merkez piyasayı 5 milyar TL fonladıMerkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 5 milyar TL fonladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
- Evinde yılan besliyor çünkü...
- O sanatçıdan şok itiraf! Kedisi ölünce...
- O ülkeden sürpriz Diriliş Ertuğrul kararı
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
- Rüzgar Çetin muhabirleri görünce panikledi
- Ünlü oyuncu çileden çıktı! Taksicinin üstüne yürüdü
- Ece Erken zehirlendi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.