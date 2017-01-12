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MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı

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MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı
TBMM'de Anayasa değşikliği oylaması devam ederken, MHP Genel Başkanı Bahçeli günün ilk saatlerinde çok çarpıcı bir açıklamaya imza attı.Bahçeli anayasa değişiklik teklifinin Meclis’ten geçmemesi halinde parlamentonun yenilenmesi gerektiğini söyledi.
MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı MHP lideri Bahçeli: Anayasa Meclis'ten geçmezse seçim yapılmalı

Bahçeli ayrıca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli’nin Meclis kulisinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmeler şöyle:

ANAYASA GEÇMEZSE SEÇİM

Bu anayasa değişikliğinin Meclis’te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP’ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. MHP çatlıyor gibi ifadeler kullanılıyor bunları kabul etmiyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Dönüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalışamaz hale gelir.

AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI

74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı.

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