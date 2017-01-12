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Trump'a başkanlık yolunu açan isim: "Erdoğan büyük fırsat"

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Trump'a başkanlık yolunu açan isim: "Erdoğan büyük fırsat"
ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın yakın arkadaşı ve Çay Partisi'nin lideri Johns, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu söyledi.
Trump'a başkanlık yolunu açan isim: Trump'a başkanlık yolunu açan isim: Trump'a başkanlık yolunu açan isim:

ABD'de Donald Trump'ın tarihi zaferine yolu açan hareket olarak gösterilen Çay Partisi'nin lideri Michael Johns, Philadelphia'daki evinde Akşam'ın sorularını yanıtladı. Trump'ın Çay Partisi Hareketi'ne tam destek verdiğini dile getiren Johns, yeni dönemin ipuçlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı:

- Trump kendisiyle çalışacak isimleri seçerken yardımcı olmamı istedi. Trump bir lider. İkinci olarak şunu söyleyebilirim, çok iyi niyetli biri. Üçüncü olarak, çok verimli çalışan biri insan. Gece gündüz çalışır. Söz verdiğinde tutar. 

İNSANLIK KRİZİ

- Barack Obama, Hillary Clinton’ı destekledi, çünkü iktidarının devam etmesini istiyordu. Clinton kazansaydı, fiilen olmasa da, Obama 3. kez başkan olacaktı. Obama’nın bu kadar kötü yönetebileceğini tahmin edemezdim. Ekonomi kötüye gitti. Rusya, Çin gibi güçler bize saygı duymamaya başladı. Aslında, geçtiğimiz 8 yıla bakacak olursak, Obama her şeyi daha da kötüye götürdü. Resmen insanlık krizine neden oldu.

- (Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiaları) Kesin cevabım var, Rusya’nın hiçbir etkisi olmadı. CIA bu konuda inceleme yapıyor ve şu ana kadar herhangi birşey bulamadı. Trump’ın başkan seçilmesiyle Demokratlar şoka uğradı, bu yüzden suçlu arıyorlar.

TÜRKİYE DE RAHATLAYACAK 

- Trump Beyaz Saray’a girdikten sonra Obama’nın yaptıklarını tersine çevirecek. Sınırları güvenli hale getirecek. Herhangi bir barış görüşmesi olmayacak DEAŞ konusunda. Askeri operasyon gerektiren bir konu. Bunun dışında ekonomi büyüyecek, yasadışı göçmenlik problemi çözülecek. 

- DEAŞ'ı yok edeceğiz ve tüm dünyaya mesaj vermiş olacağız. Rusya konusunda da ilişkilerimizi yenileyip geliştireceğiz. DEAŞ'ı yok etme noktasında Rusya’nın fikrini yok sayamazsın. İsrail ile ilişkilerimizi de daha güçlü hale getireceğiz. Kudüs’e de ilk defa elçi göndereceğiz.

SURİYE POLİTİKASI BERBATTI

- Ortadoğu konusunda büyük taahhütlerimiz var ve orada büyük zaferler olacak. DEAŞ'ı yok etmek önceliğimiz. Bu bölgeyı rahatlatacaktır, Türkiye de rahatlayacaktır.

- Obama’nın terör politikaları hayal kırıklığıydı. Uyguladığı politikaların mantığı yoktu. Suriye politikası ise berbattı. 

ERDOĞAN YENİ DÖNEM İÇİN FIRSAT 

-  Trump’ın söylediği şeyler İslam veya Müslümanlar hakkında değildi. Teröristler hakkındaydı. Biz kesinlikle Müslümanlara karşı değiliz. Teröristler Kuran'ı temsil etmiyorlar. İslam'ı kullanarak politika oyunları oynuyorlar. DEAŞ sadece bizi tehdit etmiyor, Müslümanları da tehdit ediyor. 

- Türk insanını çok seviyoruz. Daha önce Türkiye’yi ziyaret ettim ve tekrar ziyaret etmek istiyorum. Türkiye, çok zengin bir tarihe sahip. Amerika halkı Türkiye’nin zengin tarihini bilmeli ve ben de buna destek vermek isterim. Türkiye, bizim için çok önemli ve değerli. Ayrıca Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında yeni bir ilişkinin başlaması için iyi bir fırsat. Ortadoğu konusunda, DEAŞ konusunda Erdoğan ile birlikte adım atacağımızı umuyorum. Kendisiyle uyum sağlamak kolay olacaktır.

CIA GÜLEN'İ KULLANMIŞTIR 

- Türkiye’de terör görmek istemiyoruz. O bölgeye barışın yerleşmesi gerekiyor. Bizim de Türkiye’ye olan desteğimiz çok önemlidir. Türkiye, bizim hem arkadaşımız hem de müttefiğimizdir. 

- (Fetullah Gülen’i duydunuz mu?) Evet. 15 Temmuz girişiminin arkasında olduğu söylenen kişi. 

- Amerika’ya kim gelirse gelsin, hoş gelmiştir. Ancak istisnalar var. İllegal hareketlere karışanlar ve terörist faaliyetlerle sivilleri öldürenler bunun dışında tutulmalıdır.

- (Gülen’in CIA ile çalıştığı söyleniyor) CIA birçok şey yapıyor. Bazen bazı ülkelerle bazen de bazı sivil hareketlerle çalışabiliyor. Bu, onları destekledikleri anlamına gelmiyor. Bu yüzden, CIA’in Gülen’in yanında olduğunu düşünmüyorum. Şunu da belirtmem gerekiyor, Obama döbenimde CIA’e saygı azaldı.

- (General Flynn, terörist Gülen için Türkiye’nin Bin Ladini dedi) Flynn gerçekten çok iyi ve çok büyük bir asker. Onun düşüncesi çok önemli.

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