12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -11°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 78.322 0.84
  • Altın: 150,539 1.62
  • Dolar: 3,8978 -0.04
  • Euro: 4,1482 1.30

Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor

»
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin artırılması amacıyla öncelikle İran, Irak ve Suriye gümrük kapılarında "yüz kayıt sistemi" kurduklarını söyledi.
Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor
Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor

Sistem sayesinde sınır kapısından gelen kişilerin yüzlerinin yüksek çözünürlüğe sahip kameralarla kayıt altına alındığını anlatan Tüfenkci, "Ocak 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan yüz kayıt sistemi sayesinde gümrük kapılarımızda birbirini takip eden çeşitli kontrol noktaları üzerinde şahısların yüz imajları yüksek görüntü çözünürlüğüne sahip kameralarla 7/24 kayıt altına alınmakta. Bu kayıtlar, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat birimlerimiz başta olmak üzere, diğer kolluk kuvvetleri ve adli makamlar için nitelikli bir denetim ve takip mekanizması sağlamaktadır." diye konuştu.

Uluslararası terörizmle mücadelede önemli katkı sunuyor

Sistemin kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörle mücadelede de etkili sonuçlar sağlayacağına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu: "Aranan şüpheli bir şahsın, sınır kapılarımızdan geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin arasına karışıp ülkeye sızmaya çalışması durumunda sistemde kayıt altına alınan imajlar üzerinde yapılan inceleme, uluslararası terörizm başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleye önemli bir katkı sunmaktadır. Bakanlığımızın diğer kolluk birimleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda söz konusu sınır kapılarımızdan geçiş yapan tüm şahısların görüntüleri merkezi bir veri tabanı üzerinde işlenerek anlık olarak sorgulama, pasaport bilgileri ile karşılaştırma, kimliklendirme ve operasyonel alarm bilgilerine sahip olunmasıyla yasa dışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılığın ve sınırlardan yapılacak yasa dışı geçişlerin önlenmesi, takip ve kontrolüyle terörle mücadele daha etkili sonuçlar alınacaktır. Bu kapsamda sistem tarafından kaydedilen veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de paylaşılmaktadır." Yüz kayıt kameralarından alınan görüntülerin Bakanlık içinde bulunan Komuta Kontrol Merkezinden de anlık olarak takip edildiğini dile getiren Tüfenkci, sistemin özellikle İran, Irak ve Suriye'ye açılan sınır kapılarında aktif şekilde kullanıldığını söyledi.

 Sistem 11 sınır kapısına kuruldu

Tüfenkci, Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış, Akçakale, Habur, Esendere, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarından yüz kayıt görüntüsü aktarıldığını belirterek, "Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda 8 idareden görüntü aktarılmakta olup, yıl sonu itibarıyla Dilucu, Çıldır Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarına kurulum çalışmaları tamamlanmış, sistem devreye girmiştir. Böylelikle yüz kayıt sisteminin kurulu olduğu idare sayısı 11'e yükseltilmiştir." dedi.

Komuta Kontrol Merkezi’nden ayrıca 670 kamerayla limanlar, sınır kapıları ve gümrük idarelerinin 7/24 eş zamanlı olarak izlendiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını aktaran Tüfenkci, son teknoloji denetim mekanizmalarıyla güvenlik tedbirlerinin üst düzeye yükseltildiğini sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği ‘Şehir Hastanesi’ modelinin ilklerinden bir tanesi Yozgat’ta eksiklerle açılışa hazırlanıyor.
Kur'an Kursu öğreticileri dikkat!Kur'an Kursu öğreticileri dikkat!Diyanetin internet adresinde yaptığı yeni duyurusunda 2017 Sınav Takviminde Kur’an Kursu Öğreticisi alımı yapılacağı anlaşılıyor.
763 yıllık Medrese kansere yakalandı763 yıllık Medrese kansere yakalandı763 yıllık Medrese kansere yakalandı
AVM’lere şok cihazı kurulacak!AVM’lere şok cihazı kurulacak!Sağlık Bakanlığı, kalp krizinden ani ölümleri engellemek için her alışveriş merkezlerine (AVM) elektroşok cihazı yerleştirecek. 112 ambulanslarında taşınabilir EKG cihazıyla doktora online ulaşım sağlanacak.
Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyorSınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyorGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin artırılması amacıyla öncelikle İran, Irak ve Suriye gümrük kapılarında "yüz kayıt sistemi" kurduklarını söyledi.
Konutların özgeçmişi tek bir tıkla öğrenilecekKonutların özgeçmişi tek bir tıkla öğrenilecekYapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde çalıştığı projeyle Türkiye konut piyasasında yeni bir dönem başlayacak.
  • Trump'a başkanlık yolunu açan isim: "Erdoğan büyük fırsat"12 Ocak 2017 Perşembe 09:29
  • Doğu ve Güneydoğu'da bulunan illere taşınanlara destek geliyor!12 Ocak 2017 Perşembe 09:25
  • Suyun Altındaki Görünmeyen Gerçek Gündem12 Ocak 2017 Perşembe 09:15
  • Kar tatili yapan öğrencilere sömestr'da ders var12 Ocak 2017 Perşembe 09:04
  • El Bab'da en acı nöbet!12 Ocak 2017 Perşembe 08:48
  • Kamuda çalışan129 bin FETÖ'cü daha tespit edildi12 Ocak 2017 Perşembe 08:35
  • Valilik açıkladı: Dev operasyon başlıyor!12 Ocak 2017 Perşembe 08:28
  • PKK'dan Münbiç taktiği12 Ocak 2017 Perşembe 08:26
  • 'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan yeni görüntüler12 Ocak 2017 Perşembe 08:15
  • Teklifin 4. maddesi de kabul edildi12 Ocak 2017 Perşembe 08:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri