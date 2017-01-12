Sınır kapılarına 'yüz kayıt' sistemi geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır güvenliğinin artırılması amacıyla öncelikle İran, Irak ve Suriye gümrük kapılarında "yüz kayıt sistemi" kurduklarını söyledi.

Sistem sayesinde sınır kapısından gelen kişilerin yüzlerinin yüksek çözünürlüğe sahip kameralarla kayıt altına alındığını anlatan Tüfenkci, "Ocak 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan yüz kayıt sistemi sayesinde gümrük kapılarımızda birbirini takip eden çeşitli kontrol noktaları üzerinde şahısların yüz imajları yüksek görüntü çözünürlüğüne sahip kameralarla 7/24 kayıt altına alınmakta. Bu kayıtlar, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat birimlerimiz başta olmak üzere, diğer kolluk kuvvetleri ve adli makamlar için nitelikli bir denetim ve takip mekanizması sağlamaktadır." diye konuştu.

Uluslararası terörizmle mücadelede önemli katkı sunuyor

Sistemin kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörle mücadelede de etkili sonuçlar sağlayacağına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu: "Aranan şüpheli bir şahsın, sınır kapılarımızdan geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin arasına karışıp ülkeye sızmaya çalışması durumunda sistemde kayıt altına alınan imajlar üzerinde yapılan inceleme, uluslararası terörizm başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleye önemli bir katkı sunmaktadır. Bakanlığımızın diğer kolluk birimleriyle yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda söz konusu sınır kapılarımızdan geçiş yapan tüm şahısların görüntüleri merkezi bir veri tabanı üzerinde işlenerek anlık olarak sorgulama, pasaport bilgileri ile karşılaştırma, kimliklendirme ve operasyonel alarm bilgilerine sahip olunmasıyla yasa dışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılığın ve sınırlardan yapılacak yasa dışı geçişlerin önlenmesi, takip ve kontrolüyle terörle mücadele daha etkili sonuçlar alınacaktır. Bu kapsamda sistem tarafından kaydedilen veriler, Emniyet Genel Müdürlüğü ile de paylaşılmaktadır." Yüz kayıt kameralarından alınan görüntülerin Bakanlık içinde bulunan Komuta Kontrol Merkezinden de anlık olarak takip edildiğini dile getiren Tüfenkci, sistemin özellikle İran, Irak ve Suriye'ye açılan sınır kapılarında aktif şekilde kullanıldığını söyledi.

Sistem 11 sınır kapısına kuruldu

Tüfenkci, Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış, Akçakale, Habur, Esendere, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarından yüz kayıt görüntüsü aktarıldığını belirterek, "Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda 8 idareden görüntü aktarılmakta olup, yıl sonu itibarıyla Dilucu, Çıldır Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarına kurulum çalışmaları tamamlanmış, sistem devreye girmiştir. Böylelikle yüz kayıt sisteminin kurulu olduğu idare sayısı 11'e yükseltilmiştir." dedi.

Komuta Kontrol Merkezi’nden ayrıca 670 kamerayla limanlar, sınır kapıları ve gümrük idarelerinin 7/24 eş zamanlı olarak izlendiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını aktaran Tüfenkci, son teknoloji denetim mekanizmalarıyla güvenlik tedbirlerinin üst düzeye yükseltildiğini sözlerine ekledi.