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AVM’lere şok cihazı kurulacak!

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Sağlık Bakanlığı, kalp krizinden ani ölümleri engellemek için her alışveriş merkezlerine (AVM) elektroşok cihazı yerleştirecek. 112 ambulanslarında taşınabilir EKG cihazıyla doktora online ulaşım sağlanacak.
AVM’lere şok cihazı kurulacak!
AVM’lere şok cihazı kurulacak! AVM’lere şok cihazı kurulacak! AVM’lere şok cihazı kurulacak!

Ülke genelinde 10 bin kişiye kalp krizine acil müdahale eğitimi verilecek. 2017'de yapılacak sağlık projelerini açıklayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu mesajları verdi:"  Türkiye'de son yıllarda artan kalp krizi ve inme vakalarının önüne geçmek için her AVM'ye bir elektroşok cihazı yerleştirecek. AVM'de çalışan 10 personele de acil müdahale eğitimi verilecek. İnsanların toplu olarak yaşadığı merkezlere yerleştirilecek elektroşok cihazıyla ani kalp krizine eğitimli kişiler tarafından ilk acil müdahalenin yapılması hedefleniyor.

 KALP KRİZİ MERKEZLERİ

 112 Acil ambulanslarına taşınabilir EKG cihazı konulacak. Bu cihaz, online bir şekilde kalp krizi ve inme merkezindeki uzman doktora anında bilgi ulaştıracak. Kalp krizi geçiren hastaya online ilk müdahale edilecek ve en uygun hastaneye ulaştırılacak.

 GRİP KİTİ DAĞITILACAK

Grip, nezle ve soğuk algınlıklarında antibiyotik kullanımının önüne geçmek için Aile Hekimleri, KBB ve çocuk hekimlerine 5 dakikada sonuç veren grip kiti dağıtılacak. Kitler, boğazda virüs mü bakteri mi olduğunu anında gösterecek. Böylelikle, virüs için gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek."

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