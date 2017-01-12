Kur'an Kursu öğreticileri dikkat!

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 11/02/2015-2862 sayı ve evrak numarasıyla onaylanan “4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı” Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atandıktan veya görevlendirildikten sonra Kur’an kurslarının 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğitim verilen sınıflarında derse girmek isteyen öğreticilere yönelik bir sertifika programıdır.

Sertifika programı Kur’an kurslarında Kadrolu, Sözleşmeli, Vekil veya Geçici olarak görev yapan öğreticilere yöneliktir. Kur’an kurslarında geçici öğretici olarak görev alma şartlarını taşıyan kişilerde bu sertifika programına müracaat edebilir. Kur’an Kursu Öğreticisi olabilme şartlarını taşıyan ve formasyonu olanlar da müracaat edebilir.

Mağdur Olmamak için Eğitim ve Sertifikaya nasıl ulaşabilirim?

Diyanet İşleri Başkanlığının Koordinatörlüğünde ve Diyanet İşleri Başkanlığının 11/02/2015-2862 evrak tarihi ve sayı numarası ile uygun görülmüş sertifika programına, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ULUSEM) tarafından uzaktan eğitim ile Türkiye`nin her köşesinden katılım sağlayabilirsiniz.