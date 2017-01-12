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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği ‘Şehir Hastanesi’ modelinin ilklerinden bir tanesi Yozgat’ta eksiklerle açılışa hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?

 Mersin Şehir Hastanesi ile birlikte temeli atılan hastanenin açılış öncesi eksikleri ile gündeme gelmesi, akıllara ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayali eksiklerle mi açılacak’ sorusunu getirdi.

Hükümetin ‘Sağlıkta dönüşüm’ projesinin en önemli ayağı olan ve ikinci faz olarak hayata geçirilen ‘Şehir Hastaneleri’ yıl içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Sağlık kampusu olan planlanan şehit hastaneleri Türkiye’de ilk defa ‘Kamu-Özel’ ortaklığı ile hayata geçecek. Projenin ilklerinden bir tanesi 20 Ağustos 2013 yılında TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından temeli atılan Şehir Hastanesi…

CUMHURBAŞKANININ HAYALİ EKSİKLERLE Mİ AÇILACAK?

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile sağlıkta dönüşümü taçlandırması planlanan şehir hastanelerinin temelini atan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, açılışa hazırlanan Yozgat ve Mersin Şehir Hastaneleri ile yakinen ilgileniyor. Bakanlığın üzerinde titizlikle durduğu hastanelerden Yozgat Şehir Hastanesi’nin resmi açılış tarihi 2017 yılının Temmuz ayı olarak belirlendi. Çetin kış şartlarının yaşandığı Yozgat’ta şehir hastanesinin eksikleri tamamlanmasına rağmen açılacak olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

 FİZİKİ VE TIBBİ DONANIM EKSİKLER…

 Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Rönesans firması ile ortak yürütülen projenin her aşamasını titizli takip ediyor. Daha önce üç defa açılış tarihi duyurulmasına rağmen hastane eksiklerinden dolayı hizmete girmedi. Bakanlık yetkililerinin fiziki düzenleme ve tıbbi donanım eksikleri ile hastaneyi kabul etmediği için açılış tarihinin ertelendi.

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BU HALDE Mİ AÇILACAK?

 Sağlık alanında bu güne kadar sürekli mağduriyet yaşayan, sevklerle hastane kapılarında ölüme mahkum bırakılan Yozgatlı, çağın sağlık yatırımlarından bir tanesi olan şehir hastanesinin açılışı ile yakından ilgileniyor.

Ahmet Kıran isimli vatandaş, hastaneye giden yolların yapılmadığı için çetin kış şartlarında ulaşım sağlanmaya hastanenin açılacak olmasını ‘Hastanemiz eksiklerle açılıyor, verilen emeğe yazık’ sözleri ile değerlendirdi.

Hatice Yorulmaz ise hastanenin henüz fiziki ve tıbbi donanımını sağlamamasına rağmen alalacele açılacak olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgatlılara armağanı olan Şehir Hastanesi’ni sabote etmek olarak yorumladı.

Yorulmaz; “Böyle modern bir hastanenin açılacak olması bizleri mutlu ediyor. Modern tıbbi donanım ve fiziki yapısı ile Yozgatlı’ya hak ettiği sağlık hizmetinin kazandırılmasında emeği bulunan devlet büyüklerinden ve siyasetçilerinden Allah razı olsun. Hastanenin erken açılacak olması Yozgat için memnuniyet verici fakat, hem kendi bünyesinde eksikleri hem de yolsuz, kaldırımsız, dolmuş durakları olmayan bir hastanenin açılması, insanların ulaşamadığı bir hastanenin açılması kime ne fayda getirir? Hastaneyi alelacele eksiklerini görmezden gelerek açmak yerine tüm eksikleri tamamlanmış bir hastane açmak daha mantıklı değil mi? Modern bir hastanenin yolu yoksa buraya insanlar nasıl ulaşacak? E-88 karayolu üzerinden hastaneye geçiş sırasında yaşanacak tehlikenin sorumluluğunu kimler üstlendi? Bu ve bunun gibi pek çok soru cevap beklerken, eksikleri görmezden gelerek süper bir yatırımı baltalamak Yozgatlı’ya ve verilen emeğe haksızlık olur” diye konuştu.

Fatih Kıymazaslan da, hastanenin kendi içinde de eksiklerinin bulunduğu yönünde kamuoyuna yansıyan haberler olduğunu belirterek; “Böyle modern bir hastanede insanları mağdur edecekseniz, Yozgatlı yine hastane kapılarında mağdur olacaksa sırf açılış yapmak için hastanenin kapılarını açmak kime ne fayda getirir noktasında yetkilileri yanıt vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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