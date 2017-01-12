Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi. Teröristin Yenişehir kaymakamına suiksat için hazırlık yaptığı öne sürüldü.
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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Kaymakama suikast için gelen terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü. Teröristin kaymakama suikast için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı.
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