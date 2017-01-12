Bir tarihi zirve daha! 1000 TL'yi aştı

Altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle, serbest piyasada tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü. Ancak bu zirveden sonra 150,5 lirada dengelendi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.