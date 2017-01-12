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Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi

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İstanbul'da trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 2 milyon 294 bin 188 adet trafik cezası yazıldı
Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi
Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi

İstanbul'da trafik kurallarına uymayan sürücülere 2016 yılında 2 milyon 294 bin 188 adet trafik cezası kesilirken, günde ortalama 6 bin 285 ceza yazıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği düzenli hale getirmek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında aralıksız görev yapıyor. Denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere de gerekli ceza işlemlerini uyguluyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerinin çalışmalarında, kural ihlali yapan sürücülere 2 milyon 294 bin 188 kez ceza işlemi uygulandı. Buna göre, İstanbul’da 2016 yılında günde ortalama 6 bin 285 ceza yazıldığı belirlendi.

Aynı tarihler arasında 399 milyon 400 bin 833 lira tutarında trafik cezası kesildi. Geçen yıl sürücülere her gün ortalama 1 milyon 94 bin 248 liralık ceza işlemi uygulandı.

Park yasağı ilk sırada

İstanbul’da 2016’da trafik ekiplerince kural ihlali yapan sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı park yasağı aldı. Bu kurala uymayan 562 bin 791 sürücüye, 51 milyon 776 bin 772 lira ceza kesildi. İkinci sırada yer alan trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymama kuralını ihlal eden 457 bin 416 araç sürücüsüne ise 42 milyon 82 bin 272 lira, hız ihlali yapan 371 bin 654 sürücüye de 89 milyon 938 bin 406 lira ceza yazıldı.

Ayrıca trafik ekipleri, sürücülerin 138 bin 533'üne kırmızı ışık ihlalinden 27 milyon 568 bin 67 lira, 86 bin 986'sına cep telefonuyla konuşmaktan 8 milyon 2 bin 712 lira, 47 bin 180’ine emniyet kemeri kullanmamaktan 4 milyon 340 bin 560 lira ceza yazdı.

18 bin 408 sürücü fazla yolcu taşımaktan 1 milyon 343 bin 784 lira ceza alırken, 16 bin 981'i şerit ihlalinden 3 milyon 379 bin 219 lira, 12 bin 781’i alkollü araç kullanmaktan 10 milyon 787 bin 164 lira, 8 bin 624’ü motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan 793 bin 408 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca aynı tarihler arasında 8 bin 341 sürücüye tonaj sınırının aşılmasından 10 milyon 862 bin 760 lira, 7 bin 445'ine korsan taşımacılıktan 10 milyon 978 bin 993 lira, 552'sine yetkisiz tepe lambası, çakar ve siren bulundurmaktan 50 bin 784 lira, 556 bin 496'sına ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 137 milyon 495 bin 932 lira ceza işlemi uygulandı.

 

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