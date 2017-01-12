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Tarkan umreye gidiyor!

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Tarkan umreye gidiyor!
Megastar Tarkan, önümüzdeki günlerde umreye gitmeye hazırlanıyor.
Tarkan umreye gidiyor! Tarkan umreye gidiyor! Tarkan umreye gidiyor!

4 yakınıyla birlikte umre yoluna düşen Tarkan, kişi başı 6 bin Euro ödeyecek. Hafta Sonu’nun haberine göre, bir tur şirketiyle anlaşan sanatçı, iki gün Mekke, iki gün de Medine’de kalacak.
Sanatçıya umrede VIP hizmet sunulacak, yanında bir tercüman ve koruma da bulunacak.

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Tarkan umreye gidiyor!Tarkan umreye gidiyor!Megastar Tarkan, önümüzdeki günlerde umreye gitmeye hazırlanıyor.
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