4 yakınıyla birlikte umre yoluna düşen Tarkan, kişi başı 6 bin Euro ödeyecek. Hafta Sonu’nun haberine göre, bir tur şirketiyle anlaşan sanatçı, iki gün Mekke, iki gün de Medine’de kalacak.
Sanatçıya umrede VIP hizmet sunulacak, yanında bir tercüman ve koruma da bulunacak.
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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Tarkan umreye gidiyor!
4 yakınıyla birlikte umre yoluna düşen Tarkan, kişi başı 6 bin Euro ödeyecek. Hafta Sonu’nun haberine göre, bir tur şirketiyle anlaşan sanatçı, iki gün Mekke, iki gün de Medine’de kalacak.
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