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CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı

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CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı
Anayasa değişikliğini içeren maddeler Meclis'te görüşülürken, istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. CHP'li Erdoğdu ise paylaştığı sözlerle tam bir skandala imza attı.
CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı CHP'li Erdoğdu 'Tekbir' sesini DAEŞ'le bağdaştırdı

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesinin de kabul edilmesiyle birlikte Meclis'te kavga yaşandı.

CHP KAVGA ÇIKARDI

CHP'liler, anayasa değişikliği birer birer kabul edilirken AK Parti'li vekillerin burnunu kırıp, bacaklarını ısırıp, saksı fırlatarak görüşmeleri engellemeye çalıştılar.

''BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU''

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, çıkan kavgalar sonrası itiraf gibi bir açıklama yaptı. Erdoğdu, "Başka bir çaremiz yoktu'' diyerek yaşanan olayların CHP kaynaklı olduğunu bir bakıma itiraf etmiş oldu.

TEKBİR SESLERİNİ DAEŞ'LE BAĞDAŞTIRDI

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