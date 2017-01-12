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İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap!

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CENTCOM'un twitter hesabından yaptığı PYD'ye paylaşımına "bu bir şaka mı?" diyerek tepki gösterdi.
İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap!
İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap! İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap! İbrahim Kalın’dan CENTCOM'un PYD desteğine cevap!

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabı Twitter'da, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını iddia eden" açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi, buna kimsenin inanacağını düşünüyor musunuz? ABD terörist grubu meşrulaştırma çabasına son vermeli." ifadelerine yer verdi.

CENTCOM'dan PKK açıklaması

CENTCOM, Twitter'da, SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının, "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması paylaşılmış, açıklamanın üstüne de "SDG, PKK ile herhangi bir bağının veya ilişkisinin olmadığını onaylıyor." ifadelerine yer vermişti.

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