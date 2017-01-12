12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -5°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 79.509 2.37
  • Altın: 148,707 0.39
  • Dolar: 3,8411 -1.50
  • Euro: 4,0889 -0.15

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu

»
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu
Bugün yapılan Genel Kurulu'nda Erol Bilecik, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu

TÜSİAD'ın bugün yapılan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol Bilecik seçildi.

Seçime Erol Bilecik tek aday olarak girdi. 1 Şubat'ta görevini Atalay Gümrah'a devretmeye hazırlanan Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "TUSİAD Genel Kurulu'nda tek Başkan Adayı Sn. Erol Bilecik. Hayırlı olsun!."

EROL BİLECİK KİMDİR?

Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndan 1987’de mezun oldu ve Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden biri oldu.

Bilecik, mezun olduğu yıl Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer’de çalışmaya başladıktan sonra 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar’ı kurdu.

Bilecik, 1999 yılından bu yana Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Aynı zamanda TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, halen Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik olduTÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik olduBugün yapılan Genel Kurulu'nda Erol Bilecik, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.
Bir tarihi zirve daha! 1000 TL'yi aştıBir tarihi zirve daha! 1000 TL'yi aştıKapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aştı. Böylece tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.
Memurların yemek ücretleri belli olduMemurların yemek ücretleri belli olduMemurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.
Dolar ve Euro güne rekor ile başladı!Dolar ve Euro güne rekor ile başladı!Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro yeni güne bu düzeylere yakın başladı.
Ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek!Ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek!Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.
Dolardaki yükselişin sebebi Deutsche Bank terörü!Dolardaki yükselişin sebebi Deutsche Bank terörü!Döviz kurlarındaki artış ile Türk lirasına operasyon çekilmesinin altından başını Deutchebank'ın çektiği bir kısım Alman bankaları ve Alman istihbaratı çıktı.
  • Doların freni patladı!11 Ocak 2017 Çarşamba 18:24
  • Merkez piyasayı 5 milyar TL fonladı11 Ocak 2017 Çarşamba 17:10
  • Hibrit otomobil satışları adeta patladı!11 Ocak 2017 Çarşamba 16:59
  • İDO'da bazı seferler normale döndü11 Ocak 2017 Çarşamba 16:45
  • Kritik açıklama geldi! 2.270 milyar dolar...11 Ocak 2017 Çarşamba 16:35
  • 630 şirketten Trump'a çağrı11 Ocak 2017 Çarşamba 16:10
  • O ürünlere ilave vergi geldi11 Ocak 2017 Çarşamba 15:45
  • Siirt’te 2 bin TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyorlar!11 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • Kasım ayı cari işlemler verileri açıklandı11 Ocak 2017 Çarşamba 15:10
  • Rusya'dan kritik ABD açıklaması11 Ocak 2017 Çarşamba 14:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri