TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu

Bugün yapılan Genel Kurulu'nda Erol Bilecik, TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.

TÜSİAD'ın bugün yapılan Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol Bilecik seçildi.

Seçime Erol Bilecik tek aday olarak girdi. 1 Şubat'ta görevini Atalay Gümrah'a devretmeye hazırlanan Eczacıbaşı CEO'su Erdal Karamercan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "TUSİAD Genel Kurulu'nda tek Başkan Adayı Sn. Erol Bilecik. Hayırlı olsun!."

EROL BİLECİK KİMDİR?

Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ndan 1987’de mezun oldu ve Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendislerinden biri oldu.

Bilecik, mezun olduğu yıl Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer’de çalışmaya başladıktan sonra 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar’ı kurdu.

Bilecik, 1999 yılından bu yana Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Aynı zamanda TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, halen Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.