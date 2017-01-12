Kötü hava otobüse talebi artırdı

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkileri nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması, karayolu taşımacılığına talebi artırdı

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkileri nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması, karayolu taşımacılığına talebi uzun mesafede yüzde 40, kısa mesafede ise yüzde 10 artırdı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, ülke genelinde son yılların en şiddetli kışının yaşandığını anımsatarak, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkilerinin uçak seferlerini aksattığını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile büyük şehirlerdeki havalimanlarında yaşanan uçak seferleri iptalleri nedeniyle yolcuların karayolu taşımacılığına yöneldiğini ifade eden Yıldırım, kötü hava şartları dolayısıyla insanların zorunlu olmadıkça yolculuk yapmayı ya da kendi araçlarıyla yola çıkmayı tercih etmediklerini anlattı.

Yıldırım, Türkiye'nin birçok yerine uçak seferlerinin iptal olması üzerine yolcuların karayolu taşımacılığına yani otobüslere talebinin arttığını belirterek, geçen yılın ocak ayına göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller gibi uzun mesafeli otobüs seferlerine yüzde 40, Ankara-İstanbul gibi kısa mesafeli otobüs seferlerine ise yüzde 10 talep artışı olduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, "Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı artırıldı. Yoğun kar fırtınası nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde yolcu talebini karşılamak için ek sefer konuldu. Kısa mesafelerde ise otobüslerdeki doluluk oranları arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Karayolu taşımacılığının hava, demir ve deniz yolu ulaşımına alternatif olduğunu dile getiren Yıldırım, birçok ile yapılan uçak seferini kullanan yolcuların uçaktan indikten sonra otobüse bindiklerini kaydetti.