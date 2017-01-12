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FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 şüpheli hakkında 112 sayfalık iddianame hazırlandı.
FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!
FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler! FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler! FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!

Darbe gecesi yaşananlar ve sonrasındaki planlananların yer aldığı  iddianamede, adı geçen şüphelilerin FETÖ/PDY'ye üye oldukları, darbe girişimi  içerisinde bizzat yer aldıkları, darbe girişiminde bulunan ve TSK içerisinde  yuvalanan terör örgütü mensuplarınca hazırlanarak kuvvet komutanlarına gönderilen  "Sıkıyönetim Direktifi" adlı belgeyle sözde Hatay Sıkıyönetim Komutanı olarak  dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın belirlendiği  ifade edildi.

 İddianamede, şüphelilerin, emniyet birimlerinde görev alan personele  darbe girişiminde bulunan askerlerin emniyet kurumlarına gelmeleri halinde  çatışmaya girmemeleri yönünde talimatlar verdikleri ve bu yönde telkinde  bulundukları, "Asker gelirse kafalarına mı sıkacağız, devletin polisi devletin  askerine sıkar mı?" şeklinde söylemlerde bulunarak darbe girişiminin başarılı  olması için mensubu oldukları FETÖ/PDY'ye zemin hazırladıklarının görüldüğü  belirtildi.


"Aksama olursa gelip sizi orada vururum, ben çok adam vurdum"

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da gündüz saatlerinde Serinyol Jandarma  Alay Komutanı olarak göreve başlayan tutuklu şüphelilerden Albay Etem Metehan  Yaşar'ın o gece neler yaptığı da detaylı olarak anlatıldı.Yaşar'ın tüm birlikleri akşam saatlerinde "Herkes silah ve teçhizatını  alsın, içtima alanında toplansın" diyerek topladığı, burada toplananlara da  "Arkadaşlar şu anda bir durum var, ne olduğunu ben de bilmiyorum, Genelkurmay  Başkanlığından gece 03.30'da gelecek olan emri bekliyorum, gelen emrin gereğini  yapacağım, sizi de ayrı ayrı yerlere görevlendireceğim. Görevlendirdiğim personel  görevli olduğu yerde görevini yapmazsa, aksama olursa gelip sizi orada vururum,  ben çok adam vurdum." şeklinde konuşma yaptığı bilgisine yer verildi.Alayda görevli askerlerin darbe girişimi gecesi yaşanan hareketlilikle  ilgili verdikleri bilgilerin de yer aldığı iddianamede, tutuklu şüphelilerden  alayda görevli Albay Kadir Ayhan'ın Yaşar ile hareket ettiği ifade edildi.
 

Muhtara albay kıyafeti giydirmişler

Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında 15 Temmuz gecesi ildeki darbe  girişimiyle ilgili askeri planlamalar yapıldığı, tutuklu şüphelilerden bir  mahallenin muhtarı olan Mehmet Ali Dik ve kardeşi Cabir Dik'in de darbe  planlaması yapan Yaşar ve Ayhan ile hareket ettikleri belirtildi.İddianamede, Albay Yaşar'ın yanında görev yapan askerlerden alınan  bilgilere de yer verildi.Görevli askerler, ifadelerinde, o gece Yaşar'ın yanına elindeki  poşette viski ve çikolata olan iki kişinin girdiğini, bunların muhtar Dik ve  kardeşi olduğunu aktardı.Albay Yaşar'ın yanına gelen muhtar Mehmet Ali Dik'e kendi kışlık albay  üniformasını giydirdiği bilgisi de iddianamede yer aldı. İddianamede, Yaşar'ın muhtar Dik'ten silahlı sivil kişiler bulmasını  istediği, bunun üzerine de muhtarın silahlı 300 kişi bulabileceğini söylediği  aktarıldı.  Emniyet Müdürlüğünde bilgisine başvurulan bir askerin, muhtarın albay  üniforması giymesiyle ilgili verdiği bilgiler de iddianamede yer aldı.Etem Metehan Yaşar'ın, Kadir Ayhan, muhtar Mehmet Ali Dik ve adını  "Cabir" olarak bildiği kişiyle odasında viski içtiklerini öne süren bir asker,  "Muhtar Dik'in üzerinde kışlık albay elbisesi vardı ve alay komutanına kendisinin  emrinde 300 kişi olduğunu ve ne zaman hazır edeceğini sordu ama o sırada dışarı  çıkacağımdan komutanın ne dediğini duymadım. Komutan saat 02.00 sıralarında  odasından alay önünde bulunan personele talimat vermek için çıktı ancak  odasındakiler kaldı." şeklinde bilgi verdi.

 "Ben vali oluyorum"

İddianamede ayrıca, o gece sık sık telefonla görüşen Yaşar'ın kendi  şahsi telefonundan konuştuğu kişiye "Ben Hatay Valisi oluyorum sen de garnizon  komutanı oluyorsun." şeklinde konuşma yaptığı belirtildi.Tanık olarak ifadesine başvurulan bir asker, Yaşar'ın o gece "Bu  saatten sonra vali benim, hiçbir sıkıntı yok artık" dediğini aktardı.Bilgisine başvurulan bir rütbeli asker ise kendisine "Şimdi seni  görevlendirsem sen valiyi alabilir misin, kaç kişiyle alabilirsin, 10-15 kişiyle  alabilir misin?" diyen Yaşar'a "Böyle bir şeyi yapamayız" şeklinde yanıt  verdiğini anlattı.Yaşar'ın kendisine "Ya siyah olacaksın ya da beyaz" dediğini belirten  asker, şu bilgileri verdi:"Hatırlamadığım saçma cümlelerle 'Valiyi alabilir misin, alamaz mısın,  yapacak mısın yapmayacak mısın bana net cevap ver' dedi. Ben de 'Alamam' dedim.  'Otur o zaman benden habersiz odadan ayrılma' dedi."İddianamede, Yaşar'ın üst aramasında pantolonuna gizlenmiş vaziyette A  seri numaralı 1 dolar bulunduğu bilgisine de yer verildi.
 

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