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Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik oldu

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Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik oldu
Osmangazi Köprüsü ve İDO arasındaki rekabet, yurt dışında mahkemeye taşınıyor.
Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik oldu Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik oldu Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik oldu

Osmangazi Köprüsü'nde fiyatların düşürülmesinin ardından geçişler yüzde 30 artınca İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) indirime gitmişti. Ancak İDO, Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimi, sözleşmeye aykırı olduğu iddiasıyla Washington'da mahkemeye taşıma kararı aldı. 

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, konunun yurtdışında mahkemeye taşınma sebebi ise İDO'nun yabancı ortağı Souter Investments oldu. İDO'da yüzde 30 oranında pay sahibi olan İngiltere merkezli şirket, köprü geçişlerinde herhangi bir indirim yapılmasının imzalanan sözleşmelere aykırı olduğunu iddia etti.

ÖN BAŞVURU YAPILDI

Otoyol A.Ş. tarafından işletilen Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin 42 dolar (121 TL) olması gerektiğini ancak bu rakamın 18 dolara (64 lira) çekildiğini belirten Souter Investments, uluslararası tahkim mahkemelerine ön başvuruda bulundu. Dava dosyasında sadece Osmangazi Köprüsü'ndeki indirimler de yer almıyor. İngiliz şirketin, İDO'nun en kârlı rotalarında başka firmaların sefer yapmasına izin verilmesi gibi konuları da ihale şartnamesine aykırılık gerekçesiyle dava dosyasına eklediği öğrenildi.

İDO'NUN HİSSEDARLARI AÇIKLAMA YAPTI

Washington'daki davayı İDO'nun ana hissedarı olan Tepe- Akfen grubun yöneticileri de doğrulayarak, şu açıklamayı yaptılar:

"Davayı biz değil yabancı ortağımız açıyor. 2011'de gerçekleşen İDO ihalesine girerken konsorsiyum üyelerine köprünün geçiş ücretinin 42 dolar + KDV garanti edildi. Biz de bu garantiyi alarak özelleştirmede yüksek fiyatlara çıktık."

İDO 861 MİLYONA SATILMIŞTI

İDO'nun özelleştirilme ihalesini 2011'de 861 milyon dolar ile Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Girişim Grubu kazanmıştı.

2009'da Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkan Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu projesini, Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay'dan Otoyol A.Ş. kazanmıştı. Köprü 1.1 milyar dolara mal oldu.

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