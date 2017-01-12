Merkez Bankası doların ateşini düşürdü

Dün 3.94 TL ile rekor kıran dolar, güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.92 TL'nin üzerine çıkıp 3.81 TL'nin altına indi

Küresel gelişmelerin yanında, iç politikada anayasa görüşmelerine bağlı gerginliklerin etkisiyle tarihi rekorlar kıran dolar ve euro güne hareketli başlarken, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesi açmaması dolardaki tansiyonu düşürdü. Gün içerisinde 3.92 seviyesinin üzerini gören dolar/TL, 3.82 seviyesinin altına geriledi. Euro fiyatları ise 4 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

TCMB DOLARDA TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Kararın ardından 3.92'nin üzerinde olan dolar/TL 3.90'ın altını test etti.

Öte yandan bankalar, TCMB'den yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.

TCMB'nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle 7 milyar TL, BIST kotasyon yoluyla 42,321 milyon lira, TCMB kotasyon yoluyla 120 milyon TL tutarında repo dönüşü bulunuyordu.

TCMB verilerine göre, piyasa 15,645.7 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 33,757.3 milyon lira oldu. Piyasa dün 23,752.2 milyon lira eksi rezervle açılmış, bankaların serbest depo bakiyeleri ise 34,536.6 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.