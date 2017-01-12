12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 80.020 3.03
  • Altın: 146,268 -1.26
  • Dolar: 3,7758 -3.17
  • Euro: 4,0221 -1.78

Reina katili hala İstanbul’da!

»
Reina katili Masharipov’un teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı ve hala İstanbul’da bulunduğu tahmin ediliyor.
Reina katili hala İstanbul’da!
Reina katili hala İstanbul’da! Reina katili hala İstanbul’da! Reina katili hala İstanbul’da!

Reina soruşturmasında ele geçen bulgular, tetitkçi Abdulgadir Masharipov’un hala İstanbul’da olduğu ihtimalini güçlendirdi. Masharipov’un mobese yüz tanıma sistemine ve teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı, telefon veya internet kullanmayarak bir hücre evinde saklandığı düşünülüyor. Polis, organizasyonu yapan kişinin ise DEAŞ’ın Soyhoddin kodlu emiri olduğunu belirledi. 

ŞEYTAN ÜÇGENİ

Reina katliamında, bugüne kadar öne çıkan üç isim vardı: Katliamı yapan ‘Ebu Muhammed Horasani’ kod adlı Abdulgadir Masharipov, organizatörlerden Wushouerkare Abulizi ve İzmir’deki hücrelerde yakalanan Osman Nurtai Masharipov, Abulizi ve Nurtai’nin Konya-İstanbul-İzmir hattında katliam öncesinde çok sayıda telefon görüşmesi tespit edildi. Tetikçi Masharipov ile birlikte Reina saldırısında yardımcı veya gözcü olduğu düşünülen kişilerle birlikte araştırılırken, ele geçen bilgiler İzmir’de yakalanan hücrelerdeki isimlerin Reina’da olay gecesi bizzat yer almadığı ancak organizasyonda yer aldığı olasılığını güçlendirdi. Ele geçen bulgular, İzmir’deki DEAŞ hücresinin yedek katliamcılar olduğu yönünde. Tetikçi Masharipov’un yakalanması durumunda İzmir’deki hücrelerin Reina katliamında devreye girmesi planlanmış. 

‘USTA SORGUCULAR’

İzmir›de yapılan operasyonda da yine Abulize’nin akrabalarının yer aldığı 3 DEAŞ hücresi ve o hücrelerde yer alan 6 erkek bulunuyor. Üzerinden kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı Yerlan Besbayev’in pasaportu çıkan ama isminin 

Osman Nurtai olduğunu söyleyen DEAŞ’lı ile Abulizi ve tetikçi Masharipov arasında yoğun telefon trafiği yaşandığı belirlendi. Ama Nurtai’nin üzerinden çıkan kimliğin yanı sıra kendi beyanıyla “Benim adım soyadım” diye söylediği isim dahil verdiği tüm bilgiler asılsız çıktı. Üzerlerinden 40’ın üzerinde pasaport çıkan diğer tüm şüphelilerin de verdiği 

bilgilerin asılsız çıktığı öğrenildi. Masharipov dahil tüm DEAŞ hücrelerini çökertebilmek için zamana karşı yarışan polis, DEAŞ’lıları çözebilmek için çapraz sorgu yöntemleri ve usta sorgucuları devreye soktu. İzmir polisi, Reina soruşturması kapsamında gözaltına alınan tüm DEAŞ şüphelilerinin aynı yerden, bir organizatörden talimat aldığını belirledi. Kod adı ‘Soyhoddin’ olan DEAŞ emiri, Reina’daki saldırıyı planlamış. Organizatör olarak adı geçen isimlerden Wushouerkare Abulizi isimli kişinin gerçekte olup olmadığı bile şüpheli. 

DÖRDÜNCÜ İSİM

Abulizi’nin, İzmir’de yakalanan Nurtai olduğu olasılığı üzerinde bile duruluyor. Yetkililere göre DEAŞ’lıların, ender görünen karmaşık bir yapılanma ve profesyonellik içinde olması, yabancı istihbarat servislerinin işinde olduğu izlenimini güçlendiriyor. 

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Reina katili hala İstanbul’da!Reina katili hala İstanbul’da!Reina katili Masharipov’un teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı ve hala İstanbul’da bulunduğu tahmin ediliyor.
Gizemli kazıda şoke eden iddia!Gizemli kazıda şoke eden iddia!Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 4 yıl önce, ’Silahla şaka yaparken öldürüldüğü’ belirtilen polis memurunun eşi tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 şüpheli hakkında 112 sayfalık iddianame hazırlandı.
Rezidans baskınından pasaport çetesi çıktıRezidans baskınından pasaport çetesi çıktıİstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta sahte pasaport düzenledikleri öne sürülen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Erkek çıraklarına tecavüz eden fırıncıyı mahalle sakinleri yakmak istedi!Erkek çıraklarına tecavüz eden fırıncıyı mahalle sakinleri yakmak istedi!ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşlarındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı 48 yaşındaki Z.İ. hakkında, 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kötü hava otobüse talebi artırdıKötü hava otobüse talebi artırdıYoğun kar yağışı ve soğuk havanın olumsuz etkileri nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması, karayolu taşımacılığına talebi artırdı
  • PKK'ya sızan MİT'çileri deşifre etti12 Ocak 2017 Perşembe 12:38
  • Kaymakamı vuracaktı! Öldürüldü12 Ocak 2017 Perşembe 12:31
  • Trump'a başkanlık yolunu açan isim: "Erdoğan büyük fırsat"12 Ocak 2017 Perşembe 12:29
  • Kayseri saldırısı için 4 asker gözaltına alındı!12 Ocak 2017 Perşembe 12:15
  • Kaymakama suikast için gelen terörist öldürüldü12 Ocak 2017 Perşembe 11:50
  • Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi12 Ocak 2017 Perşembe 11:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?12 Ocak 2017 Perşembe 10:51
  • Kur'an Kursu öğreticileri dikkat!12 Ocak 2017 Perşembe 10:40
  • 763 yıllık Medrese kansere yakalandı12 Ocak 2017 Perşembe 10:40
  • AVM’lere şok cihazı kurulacak!12 Ocak 2017 Perşembe 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri