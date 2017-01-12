Ahmet Davutoğlu TBMM Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi

Ahmet Davutoğlu, Fetullah Gülen ile görüşmesinin gerekçesini anlatırken "2013 BM Genel Kurulu toplantısına seyahatim öncesinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız değerlendirmede, bu yapının gittikçe artan bir şekilde Türkiye karşıtı çevrelerce kullanılmaya müsait hale gelmesi hasebiyle, Gülen’in daha önce yapılan çağrılar çerçevesinde Türkiye’ye getirilerek kontrol altına alınmasının gerekli olduğu kanaatine vardık" ifadelerini kullandı.

FİDAN'IN İFADEYE ÇAĞRILMASI

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla FETÖ'yle ilgili kanaatinin somut şüpheye dönüştüğünü vurgulayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay, o döneme kadar daha çok dini cemaat ve sivil toplum hareketi olma nitelikleriyle öne çıkan bu yapının gerçek niteliği ve hedefleri konusundaki soru işaretlerini pekiştirdi."

NTV