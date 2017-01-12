12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 80.728 3.94
  • Altın: 146,204 -1.30
  • Dolar: 3,7815 -3.03
  • Euro: 4,0332 -1.51

Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı

»
Uluslararası yatırım şirketi National Standard Finance, Türkiye’de finansal hizmetler, enerji, emlak, tarım gibi sektörlere 4 yılda 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor
Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı
Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı

Türkiye 2 trilyon dolar fon büyüklüğünde uluslararası bir yatırım şirketinin radarında. Dünyada 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren yatırım şirketi National Standard Finance, gelecek dört yıl içinde Türkiye’ye 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, kurulacak yeni bir fon aracılığıyla yabancı yatırım çekecek. İlk etapta Suudi arabistan ve Kuzey Amerika kaynaklı kurumsal sermayenin kaynak aktaracağı Türk - Körfez Fonu, Türkiye’de çeşitli projelere finansman sağlayacak.

Fon ayrıca ikili ticari ilişkileri de destekleyecek. Fonun kurulmasına ön ayak olan National Standard Finance Yönetim Kurulu Başkanı Russell Duke ayrıntıları NTV televizyonuna şöyle anlattı:

“Bu yeni yatırım planının içinde hem kurumsal sermaye, hem de Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ikili ekonomik anlaşmalar olacak. Şimdilik sadece Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kurumsal sermayesi var. Ancak yatırım planları netleşip başarıya ulaştıkça diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. İşin, Türkiye’nin dış ticaret açığına katkıda bulunacak mal ve hizmet alışverişini içeren ticari bir yanı da var ki, bunu da çok önemsiyoruz.”

FIRSATLAR ÇOK

Türk - Körfez Fonu’nun önümüzdeki birkaç yılda Türkiye’ye ciddi bir kaynak girişi sağlaması bekleniyor. Duke, “Hâlâ üzerinde çalışmalar devam etmekle birlikte 4 yılda 20 milyar dolarlık bir kaynaktan söz ediyoruz. Finansal hizmetler, altyapı, enerji, emlak, tarım gibi sektörlere yatırımlar planlanıyor. Ne zaman ve ne kadar fon sağlanacağı projelerin hazır olma durumuna göre değişebilir” açıklamasını yaptı.

Russel Duke, Türkiye’ye yatırım yapmaya neden şimdi karar verdiklerine ilişkin ise şöyle konuştu:

“Türkiye’deki fırsatların farkındayız ve burada daha aktif olma kararı aldık. Türk Lirası’ndaki değer kaybı kısa vadede yabancı yatırımcı için büyük fırsat sunuyor, ancak uzun vadede TL’nin istikrara kavuşmasını ve değerlenmesini bekliyoruz ki bu Türkiye’deki yatırımlarımızı da olumlu etkileyecek. Ayrıca Trump yönetimi ve Erdoğan başkanlığında ABD - Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini bekliyoruz. Türkiye’nin uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrarı bölge için, bölgenin istikrarı da dünya ekonomisi için son derece önemli. Biz buna doğrudan yabancı yatırım ve kurumsal fonlama ile katkıda bulunmak istiyoruz.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdıDev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdıUluslararası yatırım şirketi National Standard Finance, Türkiye’de finansal hizmetler, enerji, emlak, tarım gibi sektörlere 4 yılda 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin ilk milli gübresi Kayseri’de üretildiTürkiye’nin ilk milli gübresi Kayseri’de üretildiTürkiye’nin ilk ve tek milli gübresi Erciyes Üniversitesinin 4 öğretim üyesi tarafından Erciyes Teknopark’ında üretildi.
Torununa bakacalara verilecek tutar belli olduTorununa bakacalara verilecek tutar belli olduTorununa bakan büyükannelere devletin vereceği destek miktarı netleşiyor. İlk etapta 1000 aile için 3 ilde başlayacak pilot uygulamada desteğin 350 lira olması bekleniyor
Merkez Bankası doların ateşini düşürdüMerkez Bankası doların ateşini düşürdüDün 3.94 TL ile rekor kıran dolar, güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.92 TL'nin üzerine çıkıp 3.81 TL'nin altına indi
Osmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik olduOsmangazi Köprüsü'ndeki indirim mahkemelik olduOsmangazi Köprüsü ve İDO arasındaki rekabet, yurt dışında mahkemeye taşınıyor.
  • TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu12 Ocak 2017 Perşembe 11:30
  • Bir tarihi zirve daha! 1000 TL'yi aştı12 Ocak 2017 Perşembe 11:05
  • Memurların yemek ücretleri belli oldu12 Ocak 2017 Perşembe 10:41
  • Dolar ve Euro güne rekor ile başladı!12 Ocak 2017 Perşembe 09:22
  • Ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek!12 Ocak 2017 Perşembe 08:56
  • Dolardaki yükselişin sebebi Deutsche Bank terörü!12 Ocak 2017 Perşembe 08:33
  • Doların freni patladı!11 Ocak 2017 Çarşamba 18:24
  • Merkez piyasayı 5 milyar TL fonladı11 Ocak 2017 Çarşamba 17:10
  • Hibrit otomobil satışları adeta patladı!11 Ocak 2017 Çarşamba 16:59
  • İDO'da bazı seferler normale döndü11 Ocak 2017 Çarşamba 16:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri