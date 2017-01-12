Körfez Esentepe Mahallesi'nde oturan lise son sınıf öğrencisi Samet Denk dün gece evlerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet ederken rahatsızlandı. Volkan Denk ile eşi Nurgül Denk çocuklarının yere düştüğünü görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Samet Denk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Denk yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Samet Denk'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlenirken, soruşturma başlatıldı.
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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18 yaşındaki genç arkadaşlarıyla sohbet ederken...
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