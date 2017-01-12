12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 80.728 3.94
  • Altın: 146,204 -1.30
  • Dolar: 3,7815 -3.03
  • Euro: 4,0332 -1.51

Obama'ya büyük darbe!

»
ABD Senatosu, Obama'nın sağlık reformunu iptal etmek için ilk adımı attı
Obama'ya büyük darbe!
Obama'ya büyük darbe! Obama'ya büyük darbe! Obama'ya büyük darbe!

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, yasal bağlayıcılığı olmayan bir bütçe kanunu tasarısını onaylayarak ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptalini mümkün kılacak bürokratik yolun önünü açtı. ABD Senatosundaki görüşmelerden sonra oylamaya sunulan bütçe kanunu tasarısı 48'e 51 oyla kabul edildi. Böylece Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalini sağlayacak ve şubat ayında oylamaya sunulabilecek yasa tasarısının önünü açan ilk adım atılmış oldu.


Oylama öncesinde Senatoda yaşanan tartışmalarda Demokrat Parti temsilcisi senatörler, sağlık reformunun iptalinin önünü açan tasarıyı eleştirerek reformun çok hızlı bir şekilde kaldırılmasının kaosa sebep olacağını ve şu an bu reform paketinin bir alternatifi bulunmadığını savundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Partili Senatör Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Obamacare sağlık reformunun kaldırılmasıyla oluşması muhtemel kaosun sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini belirttti. Schumer, "Cumhuriyetçiler mevcut sağlık sistemini kaosla değiştirmek yerine biz Demokratlarla çalışarak sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirebilirler." dedi.

Temsilciler Meclisinin tasarıyı cuma günü oylamaya sunması bekleniyor. ABD basını, aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu bazı üyelerin alternatif bir plan olmadan Obamacare'in iptal edilmesine karşı olduğunu yazdı.

ABD başkanı seçilen Donald Trump ise Obamacare'in kaldırılır kaldırılmaz yerine yeni bir yasa getirilmesi gerektiğini belirtti. Obamacare yerine düşündüğü reform paketi hakkında şu ana kadar bilgi vermeyen Trump'ın, bu konu hakkındaki ayrıntıları Sağlık Bakanı adayı Tim Price'ın ABD Senatosu tarafından onaylanmasından sonra açıklaması bekleniyor.

Trump, daha önce yaptığı konuşmada, 23 milyon Amerikalıyı etkileyecek Obamacare iptalinin "çok hızlı" olmasını beklediğini söylemişti.

ABD'de milyonlarca yoksul Amerikalının sağlık harcamalarının devletçe karşılanmasını sağlayan ve kamuoyunda “Obamacare” olarak bilinen yasa 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girmişti. Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından önemli olan bu yasaya paralel olarak getirilen sağlık sigortası zorunluluğu ülkede tartışmalara yol açmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Obama'ya büyük darbe!Obama'ya büyük darbe!ABD Senatosu, Obama'nın sağlık reformunu iptal etmek için ilk adımı attı
PKK'nın Suriye'deki paravanı: SDGPKK'nın Suriye'deki paravanı: SDGABD ordusunun aklamaya çalıştığı SDG, PKK'nın Suriye'deki militan ve yönetici tabanına dayanıyor
İşte dünyayı karıştıran İngiliz ajan!İşte dünyayı karıştıran İngiliz ajan!ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'la ilgili olduğu iddia edilen gizli bilgileri gündeme getiren kişinin eski bir İngiliz ajanı olduğu bildirildi.
2 bombalı araç ve 22 terörist imha edildi2 bombalı araç ve 22 terörist imha edildiEl bab bölgesinde gün içinde karadan ve havadan icra edilen operasyonda 29 barınma yeri, 3 karargah binası imha edildi.
'Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu''Türkiye ve Rusya yeni bir ittifak kurdu'Rus Kommersant gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın ilk kez müttefik olarak ortak bir operasyon düzenlediğini yazdı. İşte o analizden önemli başlıklar...
Bağdat’tan çok tehlikeli adım!Bağdat’tan çok tehlikeli adım!Milis ve çeteci grupların hüküm sürdüğü Irak, nükleer programa geçiyor.
  • Obama için bomba sözler: Dünyayı yok etmek için...12 Ocak 2017 Perşembe 08:43
  • ABD'den PYD'ye sosyal medya desteği12 Ocak 2017 Perşembe 08:43
  • ABD'den Rusya açıklaması!12 Ocak 2017 Perşembe 08:29
  • İsrail'den yeni bir skandal!11 Ocak 2017 Çarşamba 18:42
  • Müslüman ülkede burka yasağı!11 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
  • Rusya'dan flaş vize açıklaması11 Ocak 2017 Çarşamba 14:22
  • Irak Büyükelçisi açıkladı! Türk askeri Başika'dan çekiliyor mu?11 Ocak 2017 Çarşamba 13:40
  • Yardım görevlisi Linda meğer ajanmış11 Ocak 2017 Çarşamba 13:13
  • İngiltere'den AB'ye 15 Temmuz eleştirisi11 Ocak 2017 Çarşamba 12:50
  • ABD'den El-Bab çarkı! Geri adım attılar11 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri