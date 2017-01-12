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Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek?

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Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek?
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde Türkiye'nin seçime gidebileceğini söyledi.
Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek? Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek? Anayasa değişikliği çıkmazsa Türkiye seçime mi gidecek?

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulunda görüşülen AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiç kimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Teklif Meclis'ten geçmezse Parlamento yenilenmeli"
 
Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." diye konuştu.
 
Birinci tur oylamalardan çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, ilk turdaki oylamaların önemli olmadığını, sayılara bakmanın doğru olmayacağını kaydetti. Şentop, teklifin, hem MHP hem de AK Parti tarafından benimsenen bir metin olduğuna işaret ederek, "Sayısal şeyler yanıltabilir. Bir artı bir eksi çok önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

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