12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 80.728 3.94
  • Altın: 146,204 -1.30
  • Dolar: 3,7815 -3.03
  • Euro: 4,0332 -1.51

Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!

»
FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!
Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı! Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı! Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi.

 28 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Sivas'a getirilerek Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan 17'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sicil affıyla ilgili çok önemli açıklamalarSicil affıyla ilgili çok önemli açıklamalarGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Reina katili hala İstanbul’da!Reina katili hala İstanbul’da!Reina katili Masharipov’un teknik takibe takılmamak için sokağa çıkmadığı ve hala İstanbul’da bulunduğu tahmin ediliyor.
Gizemli kazıda şoke eden iddia!Gizemli kazıda şoke eden iddia!Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 4 yıl önce, ’Silahla şaka yaparken öldürüldüğü’ belirtilen polis memurunun eşi tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 şüpheli hakkında 112 sayfalık iddianame hazırlandı.
Rezidans baskınından pasaport çetesi çıktıRezidans baskınından pasaport çetesi çıktıİstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta sahte pasaport düzenledikleri öne sürülen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
  • Erkek çıraklarına tecavüz eden fırıncıyı mahalle sakinleri yakmak istedi!12 Ocak 2017 Perşembe 13:05
  • Kötü hava otobüse talebi artırdı12 Ocak 2017 Perşembe 12:40
  • PKK'ya sızan MİT'çileri deşifre etti12 Ocak 2017 Perşembe 12:38
  • Kaymakamı vuracaktı! Öldürüldü12 Ocak 2017 Perşembe 12:31
  • Trump'a başkanlık yolunu açan isim: "Erdoğan büyük fırsat"12 Ocak 2017 Perşembe 12:29
  • Kayseri saldırısı için 4 asker gözaltına alındı!12 Ocak 2017 Perşembe 12:15
  • Kaymakama suikast için gelen terörist öldürüldü12 Ocak 2017 Perşembe 11:50
  • Günde 1 milyon liralık trafik cezası kesildi12 Ocak 2017 Perşembe 11:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük hayali yarım mı bırakılıyor?12 Ocak 2017 Perşembe 10:51
  • Kur'an Kursu öğreticileri dikkat!12 Ocak 2017 Perşembe 10:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri