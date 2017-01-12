Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi.
28 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Sivas'a getirilerek Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan 17'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.