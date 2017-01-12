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Gizemli kazıda şoke eden iddia!

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Gizemli kazıda şoke eden iddia!
Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 4 yıl önce, ’Silahla şaka yaparken öldürüldüğü’ belirtilen polis memurunun eşi tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gizemli kazıda şoke eden iddia! Gizemli kazıda şoke eden iddia! Gizemli kazıda şoke eden iddia!

4 yıl önce silahla şaka yaparken öldürüldüğü ileri sürülen polis memuru Mithat Erdal’ın cinayet sanığı Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin, o dönem Tarsus Emniyet Müdürü olan ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yaşar Aksoy tarafından görevlendirildiğini ve define avcılarını yakalamak için içlerine sızdığını ileri süren 2 çocuk annesi Sibel Erdal, kimliği ortaya çıkınca da çete tarafından infaz edildiğini iddia etti.

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ESRARENGİZ KAZI İLE BAĞLANTILI

O dönem araştırılan define soruşturmasının bugün Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde, gecekondu türündeki bir evde Özel Harekat polisleri gözetiminde sürdürülen esrarengiz kazıyla bağlantılı olduğunu da savunan Sibel Erdal şöyle dedi:

"Şakalaşırken vurulduğu kayıtlara geçince, şehit sayılmadı. Cinayet sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp dosya kapatıldı. Oysa, eski müdür Yaşar Aksoy’un bilgisi dahilinde define avcılarının içine sızmıştı. Kimliği deşifre olunca infaz edildi. Definecilerle yaptığı onlarca telefon konuşması ortaya çıktı. Polis olduğu öğrenilince susturulan eşime şehitlik hakkının teslim edilmesini istiyoruz."

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