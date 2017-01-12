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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik dolar çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde 34. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında döviz kurunda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: 

"Elinde silahı, bombası olan teröristle; elinde doları, eurosu, faizi olan teröristle arasında hiçbir fark yoktur. Amaç Türkiye'ye diz çöktürmektir. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar. Bizim de bir takım sıkıntılarımız var. Hiçbir ülkemizdeki döviz kurunun bu seviyelere gelmesinin nedeni olamaz. Kendi varlıklarını inşa ettikleri zemini tahrip ediyorlar. Silahlı ve ekonomik terör saldırılarına karşı her ülke tedbirini almanın yollarını arıyor. Yeni pazarlarlar arayarak, yeni pazarlama yöntemleri geliştirerek aramalıyız. Milletimiz döviz satarak, 15 Temmuz ertesi ilk dalga saldırının etkisini kesmişti. Bunu sürdürmeliyiz. Merkez Bankası bu konuda gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Fedakarlık yapılacaksa, bugünler tam zamandır. Tüm ülkenin ve milletin bekasının söz konusu olduğunda bankalar farklı hesaplar içine giremez, girmemelidir. Gün yatırım, üretim, duran çarkları çalıştırma, çalışanları hızlandırma günüdür. Bugün bunları riske atmazsanız, yarın atacak hiçbir şeyini olmayabilir. Ekonomiyi çökertme gayretlerine karşı da milli seferberlik ilan etmeliyiz. Şehitlerimize, gazilerimize, tüm ecdadımıza bunu borçluyuz. Bizden sonra gelecek nesillere de bunu borçluyuz"

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