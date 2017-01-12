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Mahsun Kırmızıgül barıştan yanaymış!

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Mahsun Kırmızıgül barıştan yanaymış!
Yeni filmi Vezir Parmağı’nda PKK propagandası yaptığı iddialarına cevap veren Mahsun Kırmızıgül, barıştan yana olduğunu söyledi.
Mahsun Kırmızıgül barıştan yanaymış! Mahsun Kırmızıgül barıştan yanaymış! Mahsun Kırmızıgül barıştan yanaymış!

Mahsun Kırmızıgül'ün 25 Ocak'ta vizyona girecek filmi 'Vezir Parmağı' için şu iddialar gündeme gelmişti: 

'Film terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıyor.' Kırmızıgül'ün 2015'te çektiği 'Mucize'nin de terör örgütü FETÖ'yü desteklediği haberleri yayılmıştı. 

Posta Gazetesi’ne konuşan Mahsun Kırmızıgül konuyla ilgili açıklama yaptı: "PKK'nın kadrosu dedikleri ekipte 64 saygıdeğer oyuncu var. Asılsız haberde kullanılan fotoğraf 2005'de atv için Kuzey Irak Zaho'da çektiğimiz 'Aşka Sürgün' dizisinden alınmıştır." 

 ZULME KARŞI BARIŞTAN YANAYMIŞ!

 Mahsun Kırmızıgül sözlerine şöyle devam etti: Yaptığım işlerle insanları birbirlerine yakınlaştırmak için çırpınıp durdum. Benim savaşlara, ölümlere, zulme karşı, barıştan yana olduğumu herkes bilir. 

1960'lı yıllarda geçen, yaşanmış bir hikayeden yola çıkılarak yazılmış 'Mucize' filmimi de uydurma mizansenlerle FETÖ ve PKK ile ilişkilendirenler kötü niyetli ve hasta zihniyetti kişilerdir."

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