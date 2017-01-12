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Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!

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Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!
Sosyal medyadan Reina saldırısını öven il hakemi Süleyman Belli'ye 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi ve Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.
Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi! Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi! Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!

İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.

DALGA GEÇMİŞTİ

Alçak saldırının ardından sosyal medya hesaplarında yapılan bazı yorumlar ise büyük bir tepki topladı.

O mesajlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kişisel Facebook hesabından "Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın" paylaşımını yaptı.

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