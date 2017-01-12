12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
  • “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:42Akşam 18:05Yatsı 19:30
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 80.891 4.15
  • Altın: 145,473 -1.80
  • Dolar: 3,7632 -3.50
  • Euro: 4,0130 -2.00

Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı

»
Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal tutuklandı.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık'ta 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusundan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt adına faaliyetlerde bulunmak' suçlamalarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Maksut Karal, tutuklandı.

RESEN EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Genç hemşire adayının feci ölümüGenç hemşire adayının feci ölümüİstanbul'da hemşirelik bölümü öğrencisi genç kız derste öğrendiği yöntemi kendi üzerinde deneyince hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan 71 sayfalık cevapDavutoğlu'ndan 71 sayfalık cevapEski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun sorularını cevapladı.
129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!FETÖ’nün iletişim sistemi ByLock’u kullandığı belirlenen129 bin kamu personelinin yer aldığı yeni listeyle ilgili çalışma başlatıldı.
Hakkari esnafına tarihi cevap: Kalbinizde yer verin yeterHakkari esnafına tarihi cevap: Kalbinizde yer verin yeterHakkari'de esnafın "Paşam asker çarşıya çıksın. Gerekirse biz otobüsle bırakırız" ricasına Komutan, "Otobüslere gerek yok. Biz onu yaparız. Onlara kalbinizde yer verin yeter" cevabını verdi.
Bacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattıBacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattıGenel Kurul'da yaşanan arbedede bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "yere düşen CHP'li ısırdı" dedi.
Erdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandıErdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Şırnak'ta sıcak çatışma!12 Ocak 2017 Perşembe 17:08
  • Sicil affıyla ilgili çok önemli açıklamalar12 Ocak 2017 Perşembe 16:50
  • Fetö’nün işsizlik maaşı oyunu ortaya çıktı!12 Ocak 2017 Perşembe 16:25
  • Reina katili hala İstanbul’da!12 Ocak 2017 Perşembe 15:10
  • Gizemli kazıda şoke eden iddia!12 Ocak 2017 Perşembe 13:55
  • FETÖ'cüler muhtara albay üniforması giydirmişler!12 Ocak 2017 Perşembe 13:55
  • Rezidans baskınından pasaport çetesi çıktı12 Ocak 2017 Perşembe 13:30
  • Erkek çıraklarına tecavüz eden fırıncıyı mahalle sakinleri yakmak istedi!12 Ocak 2017 Perşembe 13:05
  • Kötü hava otobüse talebi artırdı12 Ocak 2017 Perşembe 12:40
  • PKK'ya sızan MİT'çileri deşifre etti12 Ocak 2017 Perşembe 12:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri