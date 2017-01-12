Genç hemşire adayının feci ölümü

İstanbul'da hemşirelik bölümü öğrencisi genç kız derste öğrendiği yöntemi kendi üzerinde deneyince hayatını kaybetti

İstanbul'da hemşirelik bölümü öğrencisi Deniz Temiz(17), derste öğrendiği serum tedavisi yöntemlerini kendi üzerinde deneyince canından oldu.



SERUM DENEMESİ CANINDAN ETTİ



Takvim'den Ahmet Altındiş'in haberine göre; Daha önce bu denemeleri yaptığı öğrenilen genç kız, son olarak aşırı dozda ilaç aldı ve kendi tedavisini yapmak için yine kendine serum bağladı. Ancak bu deneme genç kızın ölümüyle sonuçlandı.



"OKULDA ÖĞRENDİKLERİNİ KENDİ ÜZERİNDE DENİYORDU"



Yeğeni Deniz'in herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirten amca Emin Temiz, "Olay gerçekleştiğinde ailesi iş dolayısıyla İzmir'deydi. Yeğenimin okulda öğrendiklerini kendi üzerinde denediğini biliyordum. Son olarak tansiyon hapı alıp daha sonra kendisini iyileştirmek için koluna serum bağlamıştı. 'Bunu mezun olunca yap'diyordum ama maalesef beni dinlemedi" dedi.