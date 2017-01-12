Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Ahmet Çalık transferi için futbolcu ve kulübü Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray'dan yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
- Genç hemşire adayının feci ölümüDavutoğlu'ndan 71 sayfalık cevap129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesajGalatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladıHakkari esnafına tarihi cevap: Kalbinizde yer verin yeterHDP'li Figen Yüksekdağ'a müebbet hapis istemiBacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattıŞimşek'ten dolar ve faiz açıklamasıErdoğan'ın eski koruma müdürü FETÖ'den tutuklandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “ De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)
- “Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” (Ebu Dâvud, “Salât”, 362)
İmsak 06:50 Güneş 08:21 Öğle 13:19 İkindi 15:42 Akşam 18:05 Yatsı 19:30
- 12°C Adana
- 8°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 0°C Ankara
- 12°C Antalya
- 6°C Artvin
- 11°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 80.891 4.15
- Altın: 145,473 -1.80
- Dolar: 3,7632 -3.50
- Euro: 4,0130 -2.00
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladı
Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na sert mesajFenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nu topa tuttu.
Galatasaray Ahmet Çalık'ı açıkladıGalatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Süper Lig maçları ücretsiz yayınlanacak!Lig TV'nin ismi bu gece BeIN Sports olarak değişiyor. 13 Ocak ile 16 Ocak arası Süper Lig maçları tüm üyelere ücretsiz yayınlanacak.
Reina saldırısı paylaşımı hakemliğini bitirdi!Sosyal medyadan Reina saldırısını öven il hakemi Süleyman Belli'ye 3 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi ve Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.
Trabzonspor Medjani transferini açıkladıTrabzonspor, Carl Medjani ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diriliş Ertuğrul'dan bir transfer daha!
- Ayberk Atilla'dan kötü haber
- 18 yaşındaki genç arkadaşlarıyla sohbet ederken...
- Tarkan umreye gidiyor!
- Kim Milyoner Olmak İster’i artık o isim sunacak
- Evinde yılan besliyor çünkü...
- O sanatçıdan şok itiraf! Kedisi ölünce...
- Nihat Hatipoğlu'ndan o manşetlere uyarı
- TÜBİTAK desteğiyle keçiler için Tekebank kuruluyor
- Bu kadına dikkat! 20 kocası var
- Çalgı Çengi İkimiz'in bütçesi dudak uçuklattı!
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmine tepki yağdı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.