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129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!

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129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!
FETÖ’nün iletişim sistemi ByLock’u kullandığı belirlenen129 bin kamu personelinin yer aldığı yeni listeyle ilgili çalışma başlatıldı.
129 bin kişilik FETÖ'cü listesi! 129 bin kişilik FETÖ'cü listesi! 129 bin kişilik FETÖ'cü listesi!

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iletişim sistemi olduğu ortaya çıkarılan ByLock iletişim programı kullananlarla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Başsavcılığın, bu kez 129 bin kişilik devlet memurlarından oluşan bir liste üzerinde çalıştığı öğrenildi. Çalışma yapılan verilerde, ByLock kullanıcılarının birbirleri arasındaki yazışmalar bulunuyor. 

15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında başlatılan adli soruşturmalarda, darbe girişimini planlayan ve uygulamaya koymaya çalışan FETÖ’nün kendi içinde ByLock adlı iletişim programını kullandığı ortaya çıkarılmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonrasında, devlete sızan pek çok FETÖ üyesinin darbeden önceki süreçte kendi aralarında cep telefonu üzerinden haberleşmek amacıyla ByLock kullandıkları belirlenmişti. 

İÇERİK KAYITLARI VAR

MİT’in ilk aşamada tespit ettiği iki ayrı ByLock kullanıcı listesiyle ilgili yaklaşık 50 bin kamu personeli hakkında adli soruşturmalar devam ediyor. MİT Aralık 2016’da yeni bir ByLock kullanıcısı listesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yine kamu personelinden oluşan 129 bin kişinin yer aldığı yeni listeyle ilgili olarak Anayasal Suçlarla Mücadele Savcılığı’nın görevlendirildiği öğrenildi. 

İlk iki listede ByLock kullanıcısı kamu personelinin sadece sisteme giriş yapıp kimlerle mesajlaştığı bilgilerinin yer aldığı, yeni gönderilen listede bu verilerin detaylandırıldığı da kaydedildi. Bu detaylandırmada ByLock kullanıcılarının içerik kayıtlarının da yer aldığı öğrenildi. Bu kayıtların incelenmesiyle birlikte sadece ByLock kullanıcısı olanlar değil, programı kullanmayan ancak FETÖ içinde yer alan kişiler de belirlenebilecek. 

MİT’in yaptığı tespitlerde, 2014 Şubat ayını içine alacak biçimde geriye doğru tarama yapıldığı ve kullanıcılar arasındaki görüşme içeriklerinin elde edildiği ifade edildi. Bu süreçte elde edilen bilgilerin tasnif edilmesiyle, FETÖ’nün devlet içindeki yapılanma ve faaliyetlerinin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki gelişmeler hakkında bilgiler de ortaya çıkarılabilecek. 

MİT, darbe girişimi öncesindeki dönemde FETÖ kapsamında yaptığı çalışmalarda Litvanya’daki bir servis sağlayıcı üzerinden ByLock kullanımını ortaya çıkarmıştı. Daha sonra başlatılan adli soruşturmalarda, ByLock kullanımı FETÖ üyesi olmanın kriterlerinden birisi olarak tanımlandı. İlk iki ByLock kullanıcısı listesinde yer alan kamu personeli haklarında açılan adli soruşturmalar çerçevesinde tutuklandı.

MİLLİYET

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