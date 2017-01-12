Fransız basınından Get French Football sitesinin duyurduğu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Samuel Eto'o ile transfer temasında bulundu.
Kulüp yetkilileri, takımın yeni teknik direktörü olarak düşünülen Marco Bielsa'nın durumunun netleşmesinin ardından bu transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.
Eto'o için resmi teklif yapan takımlar arasında Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyordu...
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12 Ocak 2017 Perşembe14 R.Ahir 1438
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İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı
Fransız basınından Get French Football sitesinin duyurduğu habere göre Ligue 1 ekibi Lille, Samuel Eto'o ile transfer temasında bulundu.
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